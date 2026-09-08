Poluare pe râul Motru. Analizele confirmă depășiri majore ale materiilor în suspensie. Ce au descoperit specialiștii

Calitatea apei râului Motru a fost afectată în zona Apa Neagră, după ce specialiștii de la Apele Române Jiu au identificat o evacuare necontrolată de ape uzate tehnologice provenite de la o stație de spălare și sortare a agregatelor minerale.
Analizele de laborator efectuate după prelevarea probelor din râu arată o creștere semnificativă a concentrației de materii în suspensie în zona evacuării și în aval. În anumite puncte, valorile sunt de zeci de ori mai mari decât nivelul de referință, conform news.ro.
Probele de apă au fost prelevate din trei zone
Specialiștii Apele Române Jiu au verificat zona stației de spălare-sortare a agregatelor minerale Apa Neagră, aparținând societății ROVCRI GOLD SRL.
Pentru a putea determina impactul evacuării asupra râului, au fost recoltate probe din trei secțiuni distincte:
în amonte de punctul de evacuare;
chiar la evacuarea generală;
în aval de evacuare.
Rezultatele analizelor de laborator indică o deteriorare a calității apei în zona în care au fost deversate apele uzate. Specialiștii au constatat inclusiv faptul că apa râului este vizibil mai tulbure în aval de stația de agregate minerale.
„Rezultatele analizelor de laborator sunt relevante și confirmă deprecierea calității apei”, au transmis reprezentanții Apele Române Jiu.
407 mg/l de materii în suspensie la punctul de evacuare
Una dintre cele mai importante concluzii ale analizelor privește concentrația materiilor în suspensie, respectiv particulele solide foarte fine transportate de apă.
Acestea pot proveni din materiale minerale precum argilă, nisip fin sau alte particule care ajung în masa apei.
La punctul de evacuare al stației, concentrația determinată a fost de 407 mg/l.
Potrivit specialiștilor Apele Române, această valoare depășește limita maximă admisă pentru indicatorul respectiv, prevăzută de Anexa 3 – NTPA 001 din HG nr. 188/2002, cu modificările și completările ulterioare.
Concentrația materiilor în suspensie a crescut de peste șase ori în aval
Diferența dintre apa râului înainte și după punctul de evacuare este semnificativă.
În amonte de stație, probele au indicat o concentrație de 15 mg/l MTS. În aval, valoarea a ajuns la 96 mg/l MTS.
Practic, după punctul de evacuare, concentrația materiilor în suspensie a fost de peste șase ori mai mare.
Apele Române Jiu subliniază că această diferență evidențiază impactul pe care o sursă de poluare îl poate avea asupra calității apei.
Ce efecte pot avea materiile în suspensie asupra râului
Cantitățile ridicate de materii în suspensie nu afectează doar aspectul apei.
Potrivit specialiștilor, concentrațiile mari pot determina creșterea turbidității și pot reduce cantitatea de lumină care pătrunde în apă. Acest lucru poate influența organismele acvatice și habitatele acestora.
De asemenea, particulele fine se pot depune pe fundul albiei, modificând condițiile existente în ecosistem și contribuind la degradarea calității mediului acvatic.
Apa tulbure observată în aval reprezintă astfel unul dintre efectele vizibile ale creșterii concentrației de particule.
Cum s-a produs evacuarea necontrolată
Problema a fost identificată luni, în timpul verificărilor efectuate de specialiștii Apele Române Jiu pe râul Motru.
Echipele de control au descoperit o evacuare necontrolată de ape uzate tehnologice în zona stației de sortare și spălare a agregatelor minerale Apa Neagră.
La momentul verificării, pe amplasament se desfășurau lucrări de decolmatare a decantoarelor destinate apelor uzate tehnologice.
Potrivit informațiilor transmise de Apele Române, o parte din apa rezultată în urma acestor operațiuni ajungea în râul Motru.
Pentru stabilirea impactului asupra cursului de apă, specialiștii au recoltat imediat probe din cele trei secțiuni.
Apele Române continuă monitorizarea zonei
Autoritățile anunță că verificările în zona afectată nu se opresc aici. Specialiștii Apele Române Jiu monitorizează în continuare situația de pe râul Motru și evoluția calității apei.
Reprezentanții instituției atrag atenția că râurile nu trebuie tratate drept simple căi de evacuare pentru ape uzate.
Orice deversare neconformă poate avea efecte asupra ecosistemului, iar diferența dintre valorile măsurate în amonte și cele din aval reprezintă un indicator concret al impactului unei surse de presiune asupra apei.
În cazul râului Motru, trecerea de la 15 mg/l în amonte la 96 mg/l în aval arată o creștere importantă a concentrației de materii în suspensie.
Poluarea râului Motru, în atenția autorităților
Rezultatele analizelor de laborator confirmă că apa râului Motru a suferit o depreciere a calității în zona în care au fost evacuate necontrolat apele tehnologice.
Cea mai mare valoare a fost înregistrată chiar la punctul de evacuare, unde concentrația materiilor în suspensie a ajuns la 407 mg/l, peste limita prevăzută de legislație pentru acest indicator.
Autoritățile continuă monitorizarea zonei pentru a urmări evoluția calității apei și pentru a evalua efectele produse asupra râului Motru și ecosistemului acvatic.