Poluare pe râul Motru. Analizele confirmă depășiri majore ale materiilor în suspensie. Ce au descoperit specialiștii

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 8 sept. 2026, 15:59

Calitatea apei râului Motru a fost afectată în zona Apa Neagră, după ce specialiștii de la Apele Române Jiu au identificat o evacuare necontrolată de ape uzate tehnologice provenite de la o stație de spălare și sortare a agregatelor minerale.

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