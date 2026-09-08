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Mediu· 1 min citire
Imagini șocante în India. Un templu istoric s-a prăbușit în fluviu
Templu prăbușit
Publicat8 sept. 2026, 11:00
SursăRealitatea PLUS
Un templu din India s-a prăbușit în apele fluviului Gange. Localnicii au filmat momentul în care pământul fuge de sub clădire, iar lăcașul este înghițit de ape în doar câteva secunde.
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