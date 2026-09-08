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Mediu· 1 min citire

Imagini șocante în India. Un templu istoric s-a prăbușit în fluviu

Templu prăbușit

Templu prăbușit

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat8 sept. 2026, 11:00
SursăRealitatea PLUS

Un templu din India s-a prăbușit în apele fluviului Gange. Localnicii au filmat momentul în care pământul fuge de sub clădire, iar lăcașul este înghițit de ape în doar câteva secunde.

Templu prăbușit în India

Structura a cedat într-un mod spectaculos din cauza eroziunii masive a malurilor.

Debitul fluviului a fost deosebit de violent ca urmare a ploilor musonice și a deversărilor masive.

Templul era unul istoric, vechi de 150 de ani, dedicat zeului Shiva.

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