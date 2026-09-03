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Mediu· 1 min citire
RO-Alert de urs la Borșa. Un animal se plimbă pe străzile orașului
Alertă de urs
Alertă de urs în orașul Borsa. Pompierii și jandarmii s-au mobilizat pentru a îndepărta un animal a cărui prezență a fost semnalată de cetățeni la numărul unic 112.
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