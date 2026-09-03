RO-Alert de urs la Borșa. Un animal se plimbă pe străzile orașului

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 sept. 2026, 09:31

Alertă de urs în orașul Borsa. Pompierii și jandarmii s-au mobilizat pentru a îndepărta un animal a cărui prezență a fost semnalată de cetățeni la numărul unic 112.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre ursRO-ALERTBorșa