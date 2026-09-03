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RO-Alert de urs la Borșa. Un animal se plimbă pe străzile orașului

Alertă de urs

Alertă de urs

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 sept. 2026, 09:31

Alertă de urs în orașul Borsa. Pompierii și jandarmii s-au mobilizat pentru a îndepărta un animal a cărui prezență a fost semnalată de cetățeni la numărul unic 112.

Echipajele de pompieri și jandarmi au intervenit, în noaptea de miercuri spre joi, pe o stradă situată chiar la poalele Munților Gutâi, pentru a îndepărta un urs. Animalul a fost gonit cu zgomote.

Preventiv, Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) al Județului Maramureș a transmis un mesaj RO-ALERT, în scopul avertizării populației despre prezența ursului pe stradă.

În zonă s-a deplasat și un echipaj medical de prim ajutor EPA-SMURD.

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