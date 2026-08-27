Scandal uriaș pe Legea Salarizării: Fostul ministru PSD îl acuză pe premierul Bolojan de dezinformare

Scris de Iulian Budusan Publicat: 27 aug. 2026, 11:31

Florin Manole, fostul ministu PSD al Muncii, îl acuză pe premierul Ilie Bolojan de dezinformare și de manipularea datelor privind Legea salarizării unitare, avertizând că riscul de a pierde fondurile europene din PNRR este provocat exclusiv de deciziile actualului Executiv.

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