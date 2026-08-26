Bolojan acuză PSD că a compromis legea salarizării și pierderea a 770 de milioane de euro de la UE

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 aug. 2026, 21:44

Premierul Ilie Bolojan a acuzat, miercuri, 26 august 2026 Partidul Social Democrat că a „compromis, în mod iresponsabil și populist” șansa României de a încasa 770 de milioane de euro din fonduri europene, prin blocarea legii salarizării unitare din sistemul bugetar.

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