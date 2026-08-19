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Accident grav în Dumbrăveni: un pieton a fost lovit pe trecerea de pietoni și proiectat în șanț

Accident rutier

Accident rutier

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 aug. 2026, 22:39

Un accident rutier grav s-a produs miercuri, în localitatea Dumbrăveni, unde o persoană a fost lovită de o mașină chiar în timp ce traversa strada pe trecerea pentru pietoni.

Din primele informații, autoturismul implicat în accident avea numere de înmatriculare din județul Botoșani.

Pietonul a fost aruncat câțiva metri

Impactul a fost deosebit de violent. În urma coliziunii, pietonul a fost proiectat câțiva metri și a ajuns în șanțul aflat la marginea drumului.

La fața locului au intervenit echipajele de salvare, care au început imediat acordarea primului ajutor. Victima se află în stare gravă, iar salvatorii fac eforturi pentru stabilizarea acesteia înainte de a fi transportată la spital.

Circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul urmează să fie stabilite de polițiști.

Ancheta va stabili cum s-a produs accidentul

Polițiștii trebuie să determine cu exactitate dinamica accidentului, inclusiv viteza autoturismului, condițiile în care șoferul a ajuns în zona trecerii de pietoni și dacă acesta a acordat prioritate persoanei care traversa regulamentar.

Traficul în zona accidentului este afectat pe durata intervenției echipajelor de urgență și a cercetărilor desfășurate de autorități.

Informațiile sunt în curs de actualizare, iar starea victimei urmează să fie comunicată de cadrele medicale după stabilizarea acesteia.

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