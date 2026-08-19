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Locale· 1 min citire
Accident grav în Dumbrăveni: un pieton a fost lovit pe trecerea de pietoni și proiectat în șanț
Accident rutier
Un accident rutier grav s-a produs miercuri, în localitatea Dumbrăveni, unde o persoană a fost lovită de o mașină chiar în timp ce traversa strada pe trecerea pentru pietoni.
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