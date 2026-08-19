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Locale· 1 min citire
Alertă în județul Maramureș, după apariția unui urs. A fost emis mesaj RO-Alert
FOTO: Arhivă
Panică în localitatea Lăschia, județul Maramureș, miercuri seară, după ce prezența unui urs a fost semnalat în zonă. Un apel la 112 a pus autoritățile în alertă, iar la fața locului au fost trimise echipaje de jandarmi și un echipaj medical EPA-SMURD. ISU Maramureș a emis și un mesaj RO-ALERT pentru avertizarea populației.
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