Alertă în județul Maramureș, după apariția unui urs. A fost emis mesaj RO-Alert

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 aug. 2026, 23:33

Panică în localitatea Lăschia, județul Maramureș, miercuri seară, după ce prezența unui urs a fost semnalat în zonă. Un apel la 112 a pus autoritățile în alertă, iar la fața locului au fost trimise echipaje de jandarmi și un echipaj medical EPA-SMURD. ISU Maramureș a emis și un mesaj RO-ALERT pentru avertizarea populației.

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