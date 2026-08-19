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Alertă în județul Maramureș, după apariția unui urs. A fost emis mesaj RO-Alert

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 aug. 2026, 23:33

Panică în localitatea Lăschia, județul Maramureș, miercuri seară, după ce prezența unui urs a fost semnalat în zonă. Un apel la 112 a pus autoritățile în alertă, iar la fața locului au fost trimise echipaje de jandarmi și un echipaj medical EPA-SMURD. ISU Maramureș a emis și un mesaj RO-ALERT pentru avertizarea populației.

Autoritățile le recomandă persoanelor aflate în zonă să păstreze distanța față de urs

În urma apelului, autoritățile administrației publice locale au fost informate cu privire la apariția animalului salbatic, iar un echipaj de jandarmi s-a deplasat în zonă pentru verificarea situației.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Gheorghe Pop de Băsești” al județului Maramureș a transmis un mesaj RO-ALERT prin care populația a fost avertizată cu privire la prezența ursului în zona satului. La fața locului a fost direcționat și un echipaj medical de prim-ajutor EPA-SMURD.

Autoritățile le recomandă localnicilor și persoanelor aflate în zonă să păstreze distanța față de urs, să nu îl hrănească și să nu încerce să îl fotografieze.

De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să evite deplasările în zona în care a fost semnalat animalul, pentru a preveni eventuale situații care le-ar putea pune în pericol viața sau integritatea fizică.

Autoritățile monitorizează situația și intervin conform procedurilor aplicabile în astfel de cazuri.

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