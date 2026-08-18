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Incendiul din Delta Dunării nu a fost încă stins.700 de hectare de vegetație uscată și 1.000 de mp de fond forestier, afectate

FOTO: Colaj Realitatea.NET

FOTO: Colaj Realitatea.NET

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 aug. 2026, 23:00

Incendiul din Delta Dunării, care a afectat aproximativ 700 de hectare de vegetație uscată și 1.000 de metri pătrați de fond forestier, nu a fost încă stins. Din cauza accesului dificil în zona ultimelor focare, operațiunea de stingere a fost oprită la lăsarea serii, însă perimetrul afectat este în continuare supravegheat.

Misiunea de stingere, oprită după lăsarea întunericului

”Pe fondul lăsării întunericului, având în vedere faptul că zona în care se manifestă ultimele focare este greu accesibilă salvatorilor, misiunea de stingere a fost oprită în urmă cu puţin timp”, a transmis, marţi seară, ISU Tulcea, despre incendiul din zona Ostrovul Babina.

Pompierii precizează că incendiul este în continuare supravegheat, iar suprafaţa afectată din fondul forestier nu s-a extins.

Intervenția va fi reluată în funcție de situația din teren

”În cursul dimineţii, salvatorii vor efectua o recunoaştere în teren şi, în funcţie de situaţia operativă, misiunea  va fi reluată”, au mai transmis pompierii.

Aceştia au intervenit toată ziua pentru localizarea şi lichidarea incendiului izbucnit în zona Ostrovul Babina.

Suprafaţa estimată afectată de incendiu este de aproximativ 700 de ha de vegetaţie uscată şi 1.000 de mp de fond forestier.

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