Incendiul din Delta Dunării nu a fost încă stins.700 de hectare de vegetație uscată și 1.000 de mp de fond forestier, afectate

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 aug. 2026, 23:00

Incendiul din Delta Dunării, care a afectat aproximativ 700 de hectare de vegetație uscată și 1.000 de metri pătrați de fond forestier, nu a fost încă stins. Din cauza accesului dificil în zona ultimelor focare, operațiunea de stingere a fost oprită la lăsarea serii, însă perimetrul afectat este în continuare supravegheat.

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