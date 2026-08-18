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Locale· 1 min citire
Incendiul din Delta Dunării nu a fost încă stins.700 de hectare de vegetație uscată și 1.000 de mp de fond forestier, afectate
FOTO: Colaj Realitatea.NET
Incendiul din Delta Dunării, care a afectat aproximativ 700 de hectare de vegetație uscată și 1.000 de metri pătrați de fond forestier, nu a fost încă stins. Din cauza accesului dificil în zona ultimelor focare, operațiunea de stingere a fost oprită la lăsarea serii, însă perimetrul afectat este în continuare supravegheat.
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