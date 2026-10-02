Muncitor prins sub un mal de pământ, în Bistrița-Năsăud. A fost scos după patru ore de intervenție: avea un picior strivit

Intervenție dramatică în localitatea Nepos, din județul Bistrița-Năsăud, unde un muncitor de 45 de ani a fost prins sub un mal de pământ în timp ce lucra la rețeaua de canalizare. Bărbatul a rămas imobilizat timp de mai bine de patru ore, iar salvatorii au lucrat cu mare atenție pentru a-l scoate fără să provoace o nouă surpare.
Victima a fost găsită prinsă în pământ până în zona axilelor. Unul dintre picioare îi rămăsese blocat între conductele de canalizare și masa de pământ.
20 de pompieri și cadre medicale au intervenit pentru salvarea muncitorului
Alarma a fost dată vineri, după ce muncitorul a fost surprins de pământ în timpul lucrărilor desfășurate la sistemul de canalizare din Nepos.
La locul accidentului au fost mobilizați numeroși salvatori. În total, 20 de pompieri și cadre medicale, sprijiniți de 10 autospeciale și mijloace de intervenție, au participat la operațiunea de salvare.
Intervenția a fost una extrem de dificilă, întrucât orice mișcare greșită putea destabiliza malul de pământ și putea pune în pericol atât victima, cât și echipele aflate la fața locului, arată news.ro.
Bărbatul a rămas conștient pe tot parcursul operațiunii
În ciuda situației în care se afla, muncitorul a fost conștient și a putut comunica permanent cu salvatorii.
Echipajele medicale au monitorizat în permanență starea acestuia pe durata operațiunii. Prioritatea pompierilor a fost eliberarea treptată a bărbatului, fără ca terenul să se surpe din nou.
Operațiunea s-a desfășurat cu precauție, fiecare etapă fiind atent coordonată de echipele de intervenție.
Salvarea a durat peste patru ore
După aproximativ patru ore de muncă susținută, salvatorii au reușit să îl elibereze pe muncitor din zona în care rămăsese blocat.
Bărbatul a fost scos și predat echipajelor medicale, care au început imediat evaluarea și acordarea îngrijirilor necesare.
În urma accidentului, victima prezenta o leziune de strivire la nivelul unui membru inferior, piciorul fiind prins între conductele de canalizare și pământ.
Intervenție dificilă pentru pompierii din Bistrița-Năsăud
Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud au precizat că operațiunea a necesitat un efort considerabil din partea echipelor de intervenție.
Salvarea muncitorului a fost complicată atât de poziția în care acesta se afla, cât și de riscul producerii unei noi surpări. Din acest motiv, îndepărtarea pământului s-a făcut progresiv, astfel încât victima să poată fi scoasă în condiții cât mai sigure.
După extragerea din zona periculoasă, bărbatul a fost preluat de cadrele medicale pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.
Incidentul s-a produs în timpul lucrărilor la rețeaua de canalizare din Nepos, iar intervenția promptă și coordonată a echipelor de salvare a permis extragerea muncitorului după mai bine de patru ore petrecute sub malul de pământ.