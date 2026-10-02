Muncitor prins sub un mal de pământ, în Bistrița-Năsăud. A fost scos după patru ore de intervenție: avea un picior strivit

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 2 oct. 2026, 22:45

Intervenție dramatică în localitatea Nepos, din județul Bistrița-Năsăud, unde un muncitor de 45 de ani a fost prins sub un mal de pământ în timp ce lucra la rețeaua de canalizare. Bărbatul a rămas imobilizat timp de mai bine de patru ore, iar salvatorii au lucrat cu mare atenție pentru a-l scoate fără să provoace o nouă surpare.

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