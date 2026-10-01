Femeie din Buzău, înșelată cu aproape 90.000 de euro de persoane care s-ar fi dat drept un celebru actor sud-coreean

O femeie din Buzău a ajuns să piardă aproape 90.000 de euro după ce ar fi fost convinsă că poartă conversații online cu un cunoscut actor din Coreea de Sud. În realitate, potrivit anchetatorilor, în spatele conturilor utilizate pentru a o contacta s-ar fi aflat o femeie și fiul acesteia.
Cei doi sunt cercetați pentru înșelăciune, după ce ar fi construit o întreagă poveste în jurul identității actorului și i-ar fi câștigat victimei încrederea. Femeii i s-ar fi promis inclusiv un loc de muncă în industria cinematografică, iar ulterior ar fi fost determinată să investească sume importante de bani.
Cum ar fi fost convinsă femeia din Buzău
Potrivit informațiilor din anchetă, presupusa victimă ar fi crezut că discută cu celebrul actor sud-coreean și că acesta îi poate oferi o oportunitate profesională.
Soțul femeii a povestit că aceasta ar fi primit inclusiv materiale video cu actorul, precum și informații despre activitatea sa profesională. I s-ar fi spus că ar putea lucra în industria filmului și că ar urma să se ocupe de evidența financiară a unei echipe.
De la oferta de serviciu la investiții
După ce ar fi reușit să câștige încrederea femeii, suspecții ar fi trecut la următoarea etapă a schemei. Victimei i-ar fi fost prezentate oportunități de investiții despre care ar fi crezut că îi pot aduce câștiguri importante.
În acest context, femeia ar fi efectuat nu mai puțin de 20 de transferuri, valoarea totală a sumelor trimise ajungând la aproape 90.000 de euro.
Potrivit soțului, banii nu ar fi fost economii disponibile, ci sume împrumutate. Problemele au apărut atunci când câștigurile promise nu au mai fost primite, iar familia a început să verifice informațiile furnizate de presupusul actor.
Soțul victimei a verificat firmele și a descoperit neregulile
Primele suspiciuni ar fi apărut după verificarea companiilor despre care femeia primise informații în cadrul discuțiilor online.
Ulterior, cazul a ajuns în atenția autorităților, iar anchetatorii au stabilit că persoana cu care femeia credea că vorbește nu era, în realitate, actorul sud-coreean.
Escrocii se folosesc de identitatea vedetelor
Specialiștii avertizează că escrocheriile în care sunt imitate persoane publice au devenit o metodă folosită de infractori pentru a câștiga rapid încrederea victimelor.
În astfel de situații, atacatorii pot crea profiluri false folosind fotografii, videoclipuri și informații disponibile public despre actori, cântăreți sau alte vedete. Identitatea acestora este apoi utilizată pentru a iniția conversații cu persoane care pot fi convinse să trimită bani.
Suspecții sunt cercetați pentru înșelăciune
Femeia și fiul acesteia, considerați de anchetatori persoanele care s-ar fi aflat în spatele conturilor false, sunt cercetați în libertate pentru înșelăciune.
Prejudiciul estimat la aproape 90.000 de euro nu a fost recuperat până în prezent.