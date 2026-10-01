Femeie din Buzău, înșelată cu aproape 90.000 de euro de persoane care s-ar fi dat drept un celebru actor sud-coreean

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 1 oct. 2026, 23:47

O femeie din Buzău a ajuns să piardă aproape 90.000 de euro după ce ar fi fost convinsă că poartă conversații online cu un cunoscut actor din Coreea de Sud. În realitate, potrivit anchetatorilor, în spatele conturilor utilizate pentru a o contacta s-ar fi aflat o femeie și fiul acesteia.

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