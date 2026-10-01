Incendiu puternic la o stație de sortare a deșeurilor din apropiere de Sibiu. Flăcările au cuprins 700 de metri pătrați: a fost emis RO-Alert

Un incendiu de proporții a izbucnit joi seară la o stație de sortare și reciclare a deșeurilor din localitatea Șura Mică, în apropierea municipiului Sibiu. Flăcările s-au extins pe o suprafață de aproximativ 700 de metri pătrați, iar cantitatea mare de fum degajată a determinat autoritățile să transmită un mesaj RO-Alert populației din zonă.
Echipajele ISU Sibiu au fost solicitate să intervină de urgență în Șura Mică, după izbucnirea focului într-o hală aparținând unui operator specializat în sortarea și reciclarea deșeurilor.
La sosirea pompierilor și în urma verificărilor efectuate la fața locului, s-a constatat că incendiul se manifesta pe o suprafață de aproximativ 700 de metri pătrați.
Intervenția este dificilă din cauza dimensiunii zonei afectate și a degajărilor importante de fum.
A fost emis mesaj RO-Alert pentru locuitorii din zonă
Din cauza fumului dens produs de incendiu, autoritățile au decis transmiterea unui mesaj RO-Alert către persoanele aflate în apropierea zonei afectate.
Locuitorii au fost astfel avertizați cu privire la prezența fumului generat de arderea deșeurilor și la necesitatea respectării recomandărilor transmise de autorități.
Pompierii au suplimentat forțele de intervenție
Pentru gestionarea situației, dispozitivul de intervenție a fost suplimentat.
Pe lângă forțele mobilizate inițial, au fost trimise o autospecială de stingere, o autospecială CBRN, precum și alte două autospeciale de stingere și o autospecială dotată cu roboți de intervenție din cadrul ISU Alba.
Pompierii acționează pentru stabilirea cu exactitate a zonei afectate și pentru împiedicarea extinderii focului.
Pompierii continuă operațiunile de stingere, în condițiile în care degajările mari de fum îngreunează intervenția.
Deocamdată, autoritățile nu au transmis informații privind eventuale victime sau cauza izbucnirii incendiului. Cercetările urmează să stabilească împrejurările în care focul a izbucnit la stația de sortare-reciclare din Șura Mică.