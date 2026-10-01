Incendiu puternic la o stație de sortare a deșeurilor din apropiere de Sibiu. Flăcările au cuprins 700 de metri pătrați: a fost emis RO-Alert

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 1 oct. 2026, 22:47

Un incendiu de proporții a izbucnit joi seară la o stație de sortare și reciclare a deșeurilor din localitatea Șura Mică, în apropierea municipiului Sibiu. Flăcările s-au extins pe o suprafață de aproximativ 700 de metri pătrați, iar cantitatea mare de fum degajată a determinat autoritățile să transmită un mesaj RO-Alert populației din zonă.

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