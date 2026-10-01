Român întors recent din Germania, acuzat că și-a ucis soția. Ce le-ar fi spus polițiștilor după tragedie

Un caz șocant este anchetat în județul Neamț, după ce o femeie de 57 de ani a murit în urma unor răni grave, iar soțul ei, în vârstă de 58 de ani, este acuzat că ar fi înjunghiat-o și apoi ar fi încercat să ascundă ceea ce s-a întâmplat.
Tragedia a avut loc în Săvinești, iar anchetatorii au ajuns la concluzia că rănile femeii nu ar fi fost provocate accidental, așa cum ar fi susținut inițial bărbatul.
Femeia a fost găsită în agonie de un vecin
Un vecin al familiei a ajuns la locuința celor doi și a făcut descoperirea teribilă. Femeia se afla într-o stare extrem de gravă și pierduse o cantitate importantă de sânge.
Martorul a alertat imediat autoritățile, însă starea victimei era critică.
„Nu, nu mai era în stare. Abia mai răsufla. Mai deschidea ochii din când în când, dar pierduse foarte mult sânge”, a povestit acesta, pentru știrileprotv.ro despre ultimele momente în care a văzut-o pe femeie în viață.
La sosirea anchetatorilor, victima avea piciorul bandajat. Ulterior, trupul femeii a fost transportat la morgă pentru efectuarea necropsiei.
Legiștii ar fi descoperit că rănile nu au fost accidentale
Examinarea medico-legală a schimbat radical cursul anchetei. Specialiștii ar fi stabilit că femeia prezenta leziuni provocate prin înjunghiere, iar acestea nu puteau fi explicate printr-un simplu accident.
În aceste condiții, suspiciunile s-au îndreptat asupra soțului.
Bărbatul nu mai era însă la domiciliu. După tragedie, acesta ar fi plecat la locuința fiicei sale din Piatra Neamț.
Polițiștii au continuat cercetările, iar ulterior l-au identificat și reținut.
Ce poveste le-ar fi spus polițiștilor
Potrivit anchetatorilor, înainte de tragedie, cei doi soți ar fi consumat alcool, după care între ei ar fi izbucnit un conflict.
Bărbatul ar fi încercat apoi să prezinte incidentul drept un accident. Conform versiunii pe care le-ar fi oferit-o polițiștilor, femeia ar fi scăpat un cuțit și s-ar fi rănit singură la picior, iar el ar fi încercat doar să îi acorde primul ajutor.
Anchetatorii susțin însă că probele strânse în dosar contrazic această variantă.
De asemenea, bărbatul este acuzat că ar fi ascuns cuțitul și ar fi încercat să îndepărteze urmele de sânge de pe corpul femeii, pentru a face ca totul să pară un accident.
Vecinii spun că între cei doi existau certuri
Oamenii din comunitate susțin că au mai existat certuri între cei doi, însă spun că nu au asistat anterior la acte de violență fizică.
Întrebat dacă poliția mai fusese chemată la locuința familiei pentru violență, unul dintre vecini a răspuns că nu.
Un alt localnic a spus că nu știe ca bărbatul să fi avut un comportament violent față de soția sa.
Bărbatul se întorsese de câteva luni din Germania
Potrivit informațiilor din anchetă, bărbatul lucrase în construcții în Germania și revenise în România cu câteva luni înainte de tragedie.
Acum, acesta se află în custodia autorităților, fiind cercetat pentru fapta de care este acuzat.
Anchetatorii vor continua să stabilească exact împrejurările în care a murit femeia și ce s-a întâmplat în locuința familiei înainte de intervenția polițiștilor.
Potrivit datelor prezentate de Poliția Română, de la începutul anului au fost înregistrate peste 20 de cazuri de femei ucise în contexte asociate violenței domestice.
În cazul din Neamț, ancheta este în desfășurare, iar acuzațiile formulate împotriva bărbatului urmează să fie analizate de autoritățile judiciare. Acesta beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.