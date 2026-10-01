Român întors recent din Germania, acuzat că și-a ucis soția. Ce le-ar fi spus polițiștilor după tragedie

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 1 oct. 2026, 21:23

Un caz șocant este anchetat în județul Neamț, după ce o femeie de 57 de ani a murit în urma unor răni grave, iar soțul ei, în vârstă de 58 de ani, este acuzat că ar fi înjunghiat-o și apoi ar fi încercat să ascundă ceea ce s-a întâmplat.

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