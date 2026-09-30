Caz neașteptat în Botoșani: un bărbat și-ar fi amenajat o biserică în propria casă și s-ar fi dat drept preot

Un caz neobișnuit a intrat în atenția polițiștilor din județul Botoșani. Un bărbat în vârstă de 38 de ani este suspectat că, timp de mai mulți ani, ar fi desfășurat fără drept activități religioase specifice cultului ortodox, într-un spațiu amenajat chiar într-o locuință.
Anchetatorii au făcut mai multe percheziții în cadrul dosarului. Polițiștii au descins în șapte locații din județul Botoșani și în localitatea Cristinești, pentru a strânge probe și a stabili exact activitatea desfășurată de suspect.
Bărbatul ar fi transformat o încăpere din casă într-un spațiu de rugăciune
Potrivit informațiilor din anchetă, activitatea suspectă ar fi început în anul 2018 și ar fi continuat până în prezent. Bărbatul nu ar fi avut calitatea de preot, însă ar fi organizat în mod repetat activități religioase fără a avea dreptul să le desfășoare.
Mai mult, încăperea în care aveau loc aceste activități ar fi fost amenajată astfel încât să semene cu un lăcaș de cult ortodox, arată publicația Informația ta.
Anchetatorii susțin că suspectul ar fi folosit inclusiv veșminte și obiecte asemănătoare celor utilizate de preoții creștin-ortodocși. Potrivit suspiciunilor, toate acestea ar fi fost folosite pentru a crea aparența că bărbatul avea calitatea necesară pentru a desfășura astfel de activități.
Potrivit botosaninews.ro, preotul se numește Emilian Căruntu. La începutul anilor 2000, Emilian Căruntu a devenit călugăr la Mănăstirea Sihăstria Rarăului, unde a primit numele de Onufrie.
Ar fi primit bani de la persoane care credeau că este preot
Polițiștii suspectează că bărbatul ar fi urmărit și obținerea unor foloase materiale. Acesta ar fi primit donații de la persoane care apelau la serviciile sale religioase, deși nu avea calitatea de preot. Oamenii erau racolați, în special, de pe TikTok.
Ancheta urmează să stabilească valoarea eventualelor sume de bani obținute și toate împrejurările în care acestea ar fi fost primite.
Cazul a intrat în atenția oamenilor legii după ce au fost obținute informații privind activitatea desfășurată de bărbat în spațiul respectiv.
Șapte percheziții în Botoșani și Cristinești
Pentru documentarea faptelor, polițiștii au efectuat percheziții în șapte locații din județul Botoșani și din localitatea Cristinești.
În urma acțiunilor, bărbatul de 38 de ani a fost identificat și ridicat de polițiști pentru a fi audiat în cadrul anchetei.
Oamenii legii urmează să stabilească inclusiv de când desfășura acesta activitățile respective, câte persoane participau, ce servicii religioase ar fi oferit și dacă a obținut în mod constant bani sau alte bunuri.
„În urma probatoriului administrat, s-a stabilit faptul că în perioada 2018 până în prezent, persoana în cauză ar fi desfășurat, în mod repetat, fără drept, activități cu caracter religios specifice cultului ortodox, într-o încăpere neautorizată, situată la domiciliul acesteia și utilizată în scopul desfășurării unor activități specifice unui lăcaș de cult. Spațiul respectiv ar fi fost amenajat într-un mod asemănător lăcașurilor de cult aparținând cultului ortodox. Totodată, persoana în cauză ar fi utilizat veșminte și obiecte similare celor folosite de preoții creștin-ortodocși, existând suspiciunea că aceste elemente ar fi fost folosite pentru a crea aparența exercitării legitime a unor activități religioase și pentru a induce în eroare persoanele participante, în scopul obținerii unor foloase patrimoniale”, precizează polițiștii.
Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități și a responsabilității persoanei vizate. Până la finalizarea anchetei și pronunțarea unei eventuale hotărâri definitive, bărbatul beneficiază de prezumția de nevinovăție.