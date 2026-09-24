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Justitie· 2 min citire

Cristian Pomohaci, un nou mandat de arestare, pentru pornografie infantilă. Fostul preot era deja arestat pentru alte acuzații

Cristian Pomohaci

Cristian Pomohaci

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Emanuel Focșan
Scris de Emanuel Focșan Publicat: 24 sept. 2026, 17:51

Fostul preot Cristian Pomohaci a primit joi al treilea mandat de arestare preventivă, într‑un nou dosar de pornografie infantilă, după ce anchetatorii DIICOT au stabilit că acesta ar fi produs peste 60 de fotografii și filmări cu minori în ipostaze sexuale explicite. Pe trei dispozitive folosite de Pomohaci au fost descoperite 286 de fișiere cu conținut similar.

Decizia a fost pronunțată pe 24 septembrie de Tribunalul Mureș, care a admis propunerea procurorilor DIICOT – Serviciul Teritorial Târgu Mureș. Instanța a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile, între 24 septembrie și 23 octombrie. Hotărârea poate fi contestată în termen de 48 de ore.

Potrivit Poliției Mureș, faptele ar fi fost comise pe parcursul a aproape nouă ani. „În perioada iulie 2017 – iunie 2026, un bărbat de 57 de ani ar fi produs, prin intermediul telefonului mobil, peste 60 de fișiere foto și video ce ar fi reprezentat minori în ipostaze sexuale explicite”, au transmis anchetatorii. Majoritatea materialelor ar fi fost realizate chiar în timpul unor acte sexuale cu minori.

Procurorii susțin că Pomohaci ar fi distribuit online, de zeci de ori, peste 30 dintre aceste fișiere. La perchezițiile din 3 iunie, pe trei dispozitive mobile folosite de fostul preot au fost găsite 286 de fotografii și filmări cu minori în ipostaze sexuale explicite.

În același dosar a fost arestat preventiv și un alt bărbat, care i-ar fi trimis lui Pomohaci, între septembrie 2025 și martie 2026, fotografii și videoclipuri cu minori. Pe dispozitivele acestuia au fost descoperite materiale similare.

Cristian Pomohaci se află deja în arest preventiv din data de 4 iunie, într-un dosar de viol asupra unui minor și agresiune sexuală, iar pe 5 iunie Tribunalul Mureș a emis un al doilea mandat, într-o cauză DIICOT privind trafic de droguri de mare risc.

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