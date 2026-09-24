Advertising
Advertising
Justitie· 2 min citire
Cristian Pomohaci, un nou mandat de arestare, pentru pornografie infantilă. Fostul preot era deja arestat pentru alte acuzații
Cristian Pomohaci
Fostul preot Cristian Pomohaci a primit joi al treilea mandat de arestare preventivă, într‑un nou dosar de pornografie infantilă, după ce anchetatorii DIICOT au stabilit că acesta ar fi produs peste 60 de fotografii și filmări cu minori în ipostaze sexuale explicite. Pe trei dispozitive folosite de Pomohaci au fost descoperite 286 de fișiere cu conținut similar.
Citește și
- 17:23Membru CSM, reacție după comentariile lui Siegfried Mureșan privind vârsta de pensionare a magistraților: Dacă ar munci 60 de ani, s-ar tripla numărul lor?
- 07:55Dragoș Ovidiu Argeșanu, terapeutul acuzat că își viola pacientele, a fost arestat. Ancheta vizează fapte din 2020-2025
- 00:05Paul de România atacă din nou decizia de extrădare. Spune că România îl persecută de 30 de ani și invocă probleme grave de sănătate
- 19:30Bărbat de 30 de ani, pus sub acuzare în cazul crimei din Vâlcea. Noi informații din anchetă: ce au descoperit procurorii la percheziții
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News