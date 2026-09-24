Cristian Pomohaci, un nou mandat de arestare, pentru pornografie infantilă. Fostul preot era deja arestat pentru alte acuzații

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 24 sept. 2026, 17:51

Fostul preot Cristian Pomohaci a primit joi al treilea mandat de arestare preventivă, într‑un nou dosar de pornografie infantilă, după ce anchetatorii DIICOT au stabilit că acesta ar fi produs peste 60 de fotografii și filmări cu minori în ipostaze sexuale explicite. Pe trei dispozitive folosite de Pomohaci au fost descoperite 286 de fișiere cu conținut similar.

Distribuie articolul