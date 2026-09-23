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Justitie· 1 min citire

Jurnaliștii din SUA cer dreptate după violențele din Piața Victoriei. Au intervenit după atacul asupra echipei Realitatea PLUS

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Scris deGeorgiana Balaban
Publicat23 sept. 2026, 07:44
Actualizat23 sept. 2026, 08:00
SursăRealitatea PLUS

Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor din SUA cere autorităților române să-i pedepsească pe agresorii de la protestul fermierilor din Piața Victoriei. Mai mulți jurnaliști au fost atacați în timpul manifestației care a avut loc pe 15 septembrie. Doi jurnaliști Realitatea PLUS au ajuns la spital după ce au fost agresați de mai mulți indivizi. Imagini și informații cu puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii.

Doi jurnaliști Realitatea, răniți la protestul fermierilor

Cel puțin opt jurnaliști au fost agresați în timpul protestului fermierilor desfășurat pe 15 septembrie, la București. Printre victime se află și doi membrii ai echipei Realitatea PLUS, reporterul Cristiana Chițu și operatorul Ruben Lighezean. Agresorii au îmbrâncit-o și au lovit-o cu pumnul pe Cristiana, în timp ce colegul nostru a suferit răni la nivelul capului și gâtului.

La scurt timp după incident, colegii noștri au ajuns la spital pentru că aveau nevoie de îngrijiri medicale.

În acest context, Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor cere autorităților române să investigheze rapid atacurile și să îi tragă la răspundere pe cei vinovați.

Totodată, organizația internațională a scos în evidență faptul că există o creștere a presiunilor și intimidărilor față de jurnaliștii români, în ultimii ani.

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