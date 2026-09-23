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Justitie· 1 min citire
Jurnaliștii din SUA cer dreptate după violențele din Piața Victoriei. Au intervenit după atacul asupra echipei Realitatea PLUS
Publicat23 sept. 2026, 07:44
Actualizat23 sept. 2026, 08:00
SursăRealitatea PLUS
Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor din SUA cere autorităților române să-i pedepsească pe agresorii de la protestul fermierilor din Piața Victoriei. Mai mulți jurnaliști au fost atacați în timpul manifestației care a avut loc pe 15 septembrie. Doi jurnaliști Realitatea PLUS au ajuns la spital după ce au fost agresați de mai mulți indivizi. Imagini și informații cu puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii.
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