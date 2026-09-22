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Social· 2 min citire
30 de mandate de aducere în dosarul violențelor de la protestul fermierilor din Piața Victoriei. 40 de persoane sunt cercetate
Protest Victoriei/ Inquam Photos / George Călin
Polițiștii au pus în aplicare, marți, 30 de mandate de aducere în municipiul București și în alte 15 județe, într-un dosar penal instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, care vizează incidentele violente produse în timpul protestului fermierilor din 15 septembrie 2022, din Piața Victoriei.
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