30 de mandate de aducere în dosarul violențelor de la protestul fermierilor din Piața Victoriei. 40 de persoane sunt cercetate

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 22 sept. 2026, 11:54

Polițiștii au pus în aplicare, marți, 30 de mandate de aducere în municipiul București și în alte 15 județe, într-un dosar penal instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, care vizează incidentele violente produse în timpul protestului fermierilor din 15 septembrie 2022, din Piața Victoriei.

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