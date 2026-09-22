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30 de mandate de aducere în dosarul violențelor de la protestul fermierilor din Piața Victoriei. 40 de persoane sunt cercetate

Protest Victoriei/ Inquam Photos / George Călin

Protest Victoriei/ Inquam Photos / George Călin

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 22 sept. 2026, 11:54

Polițiștii au pus în aplicare, marți, 30 de mandate de aducere în municipiul București și în alte 15 județe, într-un dosar penal instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, care vizează incidentele violente produse în timpul protestului fermierilor din 15 septembrie 2022, din Piața Victoriei.

Potrivit Poliției Capitalei, cercetările vizează 40 de persoane suspectate de comiterea unor infracțiuni precum instigare publică, ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere și lovire sau alte violențe. În cazul a 10 dintre persoanele cercetate au fost dispuse anterior măsuri preventive.

„Avem 30 de mandate de aducere pe raza municipiului București și a altor 15 județe. Acțiunea se desfășoară în cadrul unui dosar penal, instrumentat la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, ce are ca obiect săvârșirea infracțiunilor de instigare publică, ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere, lovire sau alte violențe, de către 40 de persoane, față de 10 dintre acestea fiind dispuse anterior măsuri preventive”, a transmis, marți, Poliția Capitalei într-o declarație de presă susținută în fața jurnaliștilor.

Jandarmi și jurnaliști, agresați la protest

Potrivit polițiștilor, incidentele anchetate au avut loc în timpul protestului din 15 septembrie, în Piața Victoriei, când o parte dintre participanți au recurs la acte de violență atât asupra forțelor de ordine, cât și asupra a două persoane angajate ale unui trust media, care se aflau la fața locului pentru a-și desfășura activitatea profesională.

Persoanele vizate de mandatele de aducere urmează să fie conduse la Parchetul de pe lângă Tribunalul București pentru audieri și pentru dispunerea măsurilor legale, au mai tranmis polițiștii bucureșteni.

Polițiștii continuă cercetările pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în comiterea faptelor și pentru stabilirea participației penale a fiecăreia.

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