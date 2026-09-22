Percheziții în București și 15 județe după incidentele violente de la protestul fermierilor din Piața Victoriei: trei dintre instigatori, aduși la audieri

Publicat 22 sept. 2026, 10:10 Actualizat 22 sept. 2026, 10:12

Percheziții de amploare, marți dimineață, la instigatorii de la protestul ciobanilor din Piața Victoriei, din 15 septembrie. 29 de adrese din București și 15 județe ale țării sunt verificate de polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB), în dosarul privind incidentele violente produse în Piața Victoriei, în timpul protestului fermierilor. Până la ora transmiterii acestei știri, trei dintre instigatori au fost aduși la audieri.

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