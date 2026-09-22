Percheziții în București și 15 județe după incidentele violente de la protestul fermierilor din Piața Victoriei: trei dintre instigatori, aduși la audieri

Percheziții de amploare, marți dimineață, la instigatorii de la protestul ciobanilor din Piața Victoriei, din 15 septembrie. 29 de adrese din București și 15 județe ale țării sunt verificate de polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB), în dosarul privind incidentele violente produse în Piața Victoriei, în timpul protestului fermierilor. Până la ora transmiterii acestei știri, trei dintre instigatori au fost aduși la audieri.
UPDATE 10:11 - După perchezițiile de marți dimineață, trei dintre instigatori a fost dus la sediul Poliției pentru audieri. Aceștia au refuzat să ofere declarații presei.
Zeci de percheziții au avut loc în municipiul București și în județele Arad, Bacău, Bistrița-Năsăud, Brăila, Călărași, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Gorj, Ialomița, Prahova, Sălaj, Timiș și Vaslui.
ȘTIREA INIȚIALĂ
Potrivit unui comunicat al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB), marți, 22 septembrie 2026, polițiștii din cadrul Serviciului Grupuri Infracționale Violente și Serviciului de Investigații Criminale Central, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare 29 de mandate de percheziție domiciliară și 30 de mandate de aducere.
"Astăzi, 22 septembrie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul Grupuri Infracționale Violente și Serviciul de Investigații Criminale Central, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare 29 de mandate de percheziție domiciliară și 30 de mandate de aducere, în municipiul București și în județele Arad, Bacău, Bistrița-Năsăud, Brăila, Călărași, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Gorj, Ialomița, Prahova, Sălaj, Timiș și Vaslui", se arată într-un comunicat de presă al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB).
Perchezițiile au loc într-un dosar penal în care sunt cercetate 40 de persoane pentru săvârșirea unor infracțiuni precum instigare publică, ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere și lovire sau alte violențe. În cazul a 10 dintre acestea au fost dispuse anterior măsuri preventive.
Cercetările vizează incidentele de la protestul din 15 septembrie
Potrivit sursei citate, cercetările vizează incidentele produse în contextul protestului desfășurat la data de 15 septembrie, în Piața Victoriei din Capitală.
Potrivit anchetatorilor, în timpul protestului, o parte dintre participanți au devenit violenți, i-au amenințat pe jandarmii care se aflau la fața locului pentru a asigura buna desfășurare a manifestației. Obiecte precum borduri, sticle, garduri metalice și obiecte pirotehnice au fost aruncate de participanții violenți în direcția efectivelor de jandarmi.
Jandarmi și angajați ai unui trust media, agresați
De asemenea, unii dintre manifestanți au adoptat un comportament agresiv și au lovit cu pumnii, picioarele și obiecte din lemn, chiar bâte, mai mulți jandarmi.
"De asemenea, unii dintre autori ar fi exercitat acte de violență fizică asupra a două persoane angajate ale unui trust media, aflate la fața locului în exercitarea atribuțiilor de serviciu", mai arată comunicatul.
Totodată, în timpul manifestației, mai mulți protestatari au distrus o autospecială a Jandarmeriei, precum și altor bunuri ce le aparțineau jandarmilor.
29 de percheziții domiciliare și 30 de mandate de aducere
"În vederea administrării materialului probator și documentării activității infracționale, astăzi sunt puse în executare 29 de mandate de percheziție domiciliară și 30 de mandate de aducere", transmit polițiști bucureșteni.
Acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratelor de Poliție Județene Arad, Bacău, Bistrița-Năsăud, Brăila, Cluj, Constanța, Covasna, Gorj, Prahova, Sălaj, Timiș și Vaslui. La operațiune participă echipe de intervenție din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române. Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București
Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiști din cadrul Serviciului Grupuri Infracționale Violente și Serviciului de Investigații Criminale Central.
Rețineri după violențele de la protestul fermierilor
Cinci instigatori de la protestul fermierilor din fața Guvernului au ajuns în spatele gratiilor pentru următoarele 30 de zile. Procurorii îi suspectează că au participat la acțiunile violente sau că au contribuit la instigarea participanților la protest.
În timpul intervențiilor din Piața Victoriei, polițiștii au identificat și un bărbat care avea un pistol în autoturism. Arma a fost descoperită în contextul manifestațiilor, iar autoritățile au demarat verificări pentru a stabili circumstanțele în care aceasta era deținută și dacă bărbatul avea dreptul legal de a o deține și transporta.
Incidentul se adaugă anchetei de amploare declanșate după protest, în condițiile în care autoritățile verifică atât violențele îndreptate împotriva forțelor de ordine, cât și celelalte fapte reclamate în timpul manifestației.