Cine poate să fie, de fapt, trollul cu care te cerți pe internet, în secțiunea de comentarii

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 21 sept. 2026, 17:00

Ai intrat vreodată într-o secțiune de comentarii și ai început să te cerți cu cineva care părea să aibă mereu un răspuns pregătit? Îi explici ceva, revine imediat cu aceeași idee. Îi răspunzi din nou, apare un alt argument. După câteva minute îți dai seama că discuția pare ciudat de mecanică, iar persoana din spatele contului nu pare să obosească niciodată.

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