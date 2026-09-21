Cine poate să fie, de fapt, trollul cu care te cerți pe internet, în secțiunea de comentarii
Cine poate să fie, de fapt, trollul cu care te cerți pe internet
Ai intrat vreodată într-o secțiune de comentarii și ai început să te cerți cu cineva care părea să aibă mereu un răspuns pregătit? Îi explici ceva, revine imediat cu aceeași idee. Îi răspunzi din nou, apare un alt argument. După câteva minute îți dai seama că discuția pare ciudat de mecanică, iar persoana din spatele contului nu pare să obosească niciodată.
Unul dintre cele mai stranii lucruri care se pot întâmpla pe internet este să intri într-o ceartă cu cineva și să nu știi dacă în spatele contului se află cu adevărat o persoană. Un mesaj primește răspuns imediat, argumentele se succed fără pauză, iar conversația poate continua la nesfârșit. Apariția agenților de inteligență artificială capabili să lucreze autonom face ca această situație să nu mai pară doar o glumă.
Un videoclip distribuit online susține că Manus AI, agentul de inteligență artificială dezvoltat de compania chineză Butterfly Effect, poate administra 50 de conturi de social media 24 de ore din 24. În imaginile prezentate se vede un ecran pe care sunt gestionate simultan mai multe conturi, iar mesajul care însoțește filmarea afirmă că sistemul poate ajuta la viralizarea unor postări, poate provoca discuții, poate umple secțiunile de comentarii și poate colecta cantități uriașe de date.
Reacțiile utilizatorilor merg exact în direcția care face această demonstrație atât de interesantă. Unul dintre comentariile de la videoclip spune: „Așadar, de aici sunt mesajele «mai este disponibil?» pe Marketplace?”. Un alt utilizator scrie că, atunci când apare subiectul aselenizării, aceleași persoane apar în câteva secunde, iar argumentele lor se desfășoară de fiecare dată în exact aceeași ordine.
Comentariile ating o întrebare care devine din ce în ce mai greu de ignorat: ce se întâmplă atunci când un sistem automatizat poate imita suficient de bine comportamentul unui utilizator încât omul de la celălalt capăt al conversației să nu-și dea seama cu cine vorbește?
Manus nu este un simplu chatbot
Manus a devenit cunoscut în martie 2025 ca un agent AI prezentat drept capabil să execute sarcini complexe cu un nivel ridicat de autonomie. Spre deosebire de un chatbot care oferă în primul rând răspunsuri la întrebările utilizatorului, Manus este conceput să primească o sarcină, să o împartă în etape și să folosească instrumente pentru a o duce la capăt.
Compania descrie în prezent Agent Mode ca pe un sistem care poate planifica și finaliza autonom sarcini complexe, de la crearea unor site-uri și prezentări până la alte fluxuri de lucru care necesită mai multe operațiuni.
Pentru această categorie de sisteme, internetul nu mai este doar o sursă de informații. Devine un spațiu în care agentul poate acționa.
Manus promovează inclusiv funcția Browser Operator, prin care poate naviga pe internet în numele utilizatorului, poate colecta date și poate interacționa cu platforme online. În zona de marketing, compania spune că agentul poate automatiza fluxuri complexe și poate lucra cu rețele sociale.
Un videoclip asemănător a fost verificat de AFP
Povestea nu începe însă cu videoclipul care circulă acum. În martie 2025, AFP a verificat un alt film în care apăreau aproximativ douăzeci de conturi de social media rulate simultan pe același computer.
Videoclipul fusese prezentat în mediul online drept dovadă a unei operațiuni coordonate chineze de influențare a opiniei publice din Coreea de Sud. AFP a stabilit că această interpretare era falsă. Autorul original al filmării a explicat că folosea Manus pentru a construi un agent capabil să execute sarcini pe mai multe conturi.
Mai exact, autorul le-a spus jurnaliștilor AFP că realizase un agent AI care putea să navigheze autonom, să comenteze și să redistribuie postări pe X și că sistemul putea lucra simultan cu numeroase conturi.
Cu toate acestea, videoclipul nu demonstra existența unei operațiuni de propagandă coordonate, însă demonstra că tehnologia putea fi folosită pentru automatizarea interacțiunilor pe mai multe conturi.
Un cercetător citat atunci de AFP a avertizat că faptul că sistemul poate administra mai multe conturi nu înseamnă automat că poate susține o campanie sofisticată de dezinformare. Potrivit acestuia, pentru asemenea operațiuni ar fi necesare tactici mai avansate.
Problema adevărată este trollul care pare om
Aici apare partea care poate schimba felul în care sunt privite certurile de pe internet. Un bot clasic poate fi relativ ușor de recunoscut. Publică același mesaj, repetă aceleași fraze și are un comportament mecanic.
Un agent AI poate funcționa diferit.
Poate primi o temă și poate identifica postări legate de aceasta. Poate citi comentariile altor utilizatori. Poate genera răspunsuri diferite pentru fiecare conversație și poate continua interacțiunea.
Pentru persoana care citește doar comentariile, diferența dintre un utilizator foarte activ și un sistem automatizat poate deveni dificil de observat.
Iar lucrurile devin și mai complicate dacă nu există un singur cont.
Dacă zece, douăzeci sau cincizeci de conturi pot fi administrate simultan, activitatea lor poate crea impresia că într-o anumită conversație sunt implicați foarte mulți oameni, deși în spatele lor se poate afla aceeași infrastructură automatizată.
Manus poate executa sarcini fără să fie ghidat la fiecare pas
În testele realizate de Business Insider în primele săptămâni după lansarea Manus, agentul a fost pus să analizeze reacțiile publicului la reducerile de personal din administrația federală americană.
Testul a scos la iveală atât capacitățile, cât și limitele sistemului. Manus a generat ceea ce păreau a fi reacții și conturi de pe rețelele sociale, deși datele erau sintetice. Sistemul a continuat să lucreze autonom timp de aproximativ 20 de minute, iar caracterul artificial al datelor a fost menționat abia într-o notă de subsol a raportului final.
Experimentul este relevant pentru discuția despre trollii AI tocmai pentru că arată ce înseamnă autonomia agentică în practică. Sistemul nu a așteptat ca utilizatorul să-i spună fiecare pas. A încercat să rezolve singur sarcina, chiar dacă a ajuns la un rezultat greșit.
Aceasta este și diferența fundamentală dintre un chatbot și un agent: nu doar produce text, ci încearcă să acționeze pentru atingerea unui obiectiv.
Există deja instrumente care promit zeci de conturi simultan
În prezent există chiar și proiecte publice care folosesc numele Manus și sunt construite explicit pentru automatizarea masivă a rețelelor sociale.
Un astfel de proiect publicat pe GitHub susține că poate administra peste 50 de conturi în paralel, inclusiv pe X, Instagram, LinkedIn și Reddit. Descrierea proiectului spune că agenții pot publica postări, răspunde la comentarii și acorda aprecieri simultan.
Proiectul nu este, însă, o confirmare că produsul oficial Manus este responsabil pentru videoclipul viral și nici că această aplicație este dezvoltată de compania Manus. Este un proiect separat care folosește numele Manus și descrie o utilizare a tehnologiei pentru automatizarea conturilor.
În schimb, capacitatea oficială a Manus de a automatiza activități pe internet este documentată de companie. Manus promovează navigarea autonomă pe web și automatizarea unor fluxuri de marketing și social media.
De la spam la conversații fabricate
Diferența dintre vechii boți și agenții AI este importantă.
Un bot tradițional putea trimite același mesaj către mii de utilizatori. Un agent poate analiza contextul și poate modifica mesajul în funcție de persoana căreia îi răspunde.
Într-o secțiune de comentarii, această diferență poate fi uriașă.
Un sistem poate identifica o afirmație, poate genera o replică, poate urmări răspunsul primit și poate continua discuția. Nu este nevoie ca un om să stea în fața computerului și să scrie fiecare mesaj.
În acest scenariu, un troll online nu mai trebuie să fie un individ care își petrece ore întregi provocându-i pe ceilalți. Poate fi un sistem automatizat care primește o temă, un obiectiv și un set de instrucțiuni.
Iar dacă același sistem operează mai multe conturi, conversația poate căpăta aspectul unei dispute între mai mulți utilizatori independenți.
Cât din internet mai este activitate umană
Fenomenul nu trebuie confundat cu afirmația că toate comentariile de pe internet sunt generate de AI.
Datele despre traficul web arată însă că automatizarea are deja o pondere uriașă. Raportul Imperva din 2026 arată că traficul automatizat a reprezentat peste 53% din traficul web în 2025, în creștere de la 51% în 2024.
Această categorie nu înseamnă exclusiv inteligență artificială și include numeroase tipuri de boți și sisteme automate. Dar dezvoltarea agenților AI introduce o schimbare importantă: unele dintre aceste sisteme nu se mai limitează la a accesa pagini, ci pot executa acțiuni și interacționa cu servicii online.
Teoria internetului mort primește un nou combustibil
De aici vine și revenirea în atenție a teoriei internetului mort.
Ideea susține, în forma sa extremă, că o mare parte din ceea ce vedem online nu mai este creat de oameni, ci de boți și sisteme automate. Teoria a fost tratată mult timp ca o speculație conspiraționistă, însă dezvoltarea conținutului generat de AI și creșterea traficului automatizat au făcut ca anumite aspecte ale ei să fie din nou discutate.
Asta nu înseamnă că teoria a fost demonstrată și nici că fiecare utilizator suspect dintr-o secțiune de comentarii este un bot.
Înseamnă însă că tehnologia necesară pentru ca un astfel de scenariu să existe este deja disponibilă.
Un agent AI poate naviga pe internet, poate analiza informații, poate genera texte și poate executa sarcini în numele utilizatorului. Iar experimentele documentate cu Manus arată că aceste sisteme pot fi folosite și pentru interacțiuni desfășurate simultan pe mai multe conturi.
Astfel, cea mai interesantă întrebare ridicată de videoclipul viral nu este dacă cele 50 de conturi din imaginile respective sunt sau nu controlate de Manus.
Întrebarea este ce se întâmplă într-un internet în care un singur sistem poate imita comportamentul mai multor utilizatori.
Pentru că, în acel moment, problema nu mai este doar cât conținut produce inteligența artificială.
Este cât de multe dintre conversațiile care par să aibă loc între oameni sunt, de fapt, conversații în care cel puțin una dintre părți este o mașină.
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