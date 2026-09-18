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Adolescentă, salvată de polițiști după ce a dat foc unui covor în apartament. Fata se certase cu mama sa

Poliție/ Profimedia

Poliție/ Profimedia

Scris deDana Bărăgan
Publicat18 sept. 2026, 14:20
Actualizat18 sept. 2026, 14:25

O adolescentă de 16 ani, din București, a fost salvată de polițiști după ce, în urma unui conflict cu mama sa, a dat foc unui covor, iar apartamentul s-a umplut de fum. Poliția a fost alertată de mama fetei, care a sunat la 112. Agenții au intervenit de urgență și au scos-o pe adolescentă din locuință.

"La data de 16 septembrie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 13 Poliție au intervenit de urgență pentru salvarea unei adolescente, în vârstă de 16 ani, aflată într-o situație deosebit de gravă, care îi putea pune viața în pericol.

Polițiștii au fost sesizați, prin SNUAU 112, de mama minorei, care a relatat faptul că, în urma unui conflict, fiica sa se afla singură în locuință și manifesta intenția de a-și face rău.

Conștienți de gravitatea celor sesizate și de riscul imediat la care se putea afla adolescenta, polițiștii s-au deplasat de îndată la adresă.

La sosire, aceștia au constatat că ușa de acces în locuință era încuiată, iar din interior se degaja o cantitate mare de fum, elemente care indicau existența unui pericol iminent.

Într-un timp foarte scurt, polițiștii au evaluat situația și au luat măsura necesară pentru a ajunge la adolescentă. Astfel, au forțat ușa de acces și au pătruns în locuință, în condițiile în care interiorul era inundat cu fum", au transmis polițiștii, într-un comunicat.

Adolescenta a fost scoasă imediat din apartament, iar în urma verificărilor efctuate s-a stabilit că fata aprinsese un covor, ceea ce a provocat degajarea unei cantități mari de fum în interiorul locuinței.

Ulterior, fata a fost preluată și transportată la spital pentru evaluare și acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Polițiștii au luat legătura și cu reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, în vederea evaluării situației și a dispunerii măsurilor necesare din competență. 

Ancheta continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 pentru clarificarea împrejurărilor și luarea măsurilor legale necesare.

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