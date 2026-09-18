Adolescentă, salvată de polițiști după ce a dat foc unui covor în apartament. Fata se certase cu mama sa

Publicat 18 sept. 2026, 14:20 Actualizat 18 sept. 2026, 14:25

O adolescentă de 16 ani, din București, a fost salvată de polițiști după ce, în urma unui conflict cu mama sa, a dat foc unui covor, iar apartamentul s-a umplut de fum. Poliția a fost alertată de mama fetei, care a sunat la 112. Agenții au intervenit de urgență și au scos-o pe adolescentă din locuință.

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