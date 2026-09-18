Situație critică într-un spital din Buzău. Infirmierele, mutate de la o secție la alta

Publicat 18 sept. 2026, 09:08 Actualizat 18 sept. 2026, 09:09 Sursă Realitatea PLUS

La Spitalul Nehoiu, lipsa personalului a ajuns să afecteze organizarea activității medicale. În perioada în care angajările din sistemul de sănătate au fost blocate, unitatea medicală din județul Buzău a fost nevoită să găsească soluții pentru a-și putea desfășura în continuare activitatea.

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