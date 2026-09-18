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Situație critică într-un spital din Buzău. Infirmierele, mutate de la o secție la alta

Scris deGabriela Mănăilescu
Publicat18 sept. 2026, 09:08
Actualizat18 sept. 2026, 09:09
SursăRealitatea PLUS

La Spitalul Nehoiu, lipsa personalului a ajuns să afecteze organizarea activității medicale. În perioada în care angajările din sistemul de sănătate au fost blocate, unitatea medicală din județul Buzău a fost nevoită să găsească soluții pentru a-și putea desfășura în continuare activitatea.

Una dintre măsurile adoptate a fost mutarea infirmierelor de la o secție la alta, în funcție de necesități. Personalul era, practic, „împrumutat” între secții pentru ca activitatea spitalului să nu fie blocată.

Primarul orașului Nehoiu, Ionuț Milea, susține că această soluție era necesară pentru funcționarea unității medicale în perioada respectivă.

11 posturi scoase acum la concurs

Situația începe să se schimbe, iar Spitalul Nehoiu a scos la concurs 11 posturi. Lista include atât funcții pentru personalul auxiliar, cât și posturi pentru medici specialiști.

Sunt căutate infirmiere, îngrijitoare și brancardieri, dar și medici specialiști pentru mai multe domenii medicale.

Posturile pentru medici vizează specialitățile medicină internă, ATI, obstetrică-ginecologie, gastroenterologie și diabet.

Prin ocuparea acestor locuri, unitatea medicală urmărește să își completeze schema de personal după perioada dificilă în care angajările au fost blocate.

Modernizarea spitalului se apropie de final

În paralel cu recrutarea personalului, lucrările de modernizare ale Spitalului Nehoiu se apropie de final. Primăria speră că renovarea unității va contribui la atragerea unui număr mai mare de candidați.

Modernizarea clădirii este considerată un element important în încercarea de a face spitalul mai atractiv pentru cadrele medicale care ar putea ocupa posturile disponibile.

Se caută bani și pentru aparatură medicală

O altă prioritate este dotarea spitalului cu aparatură medicală modernă. Pentru acest obiectiv sunt căutate surse de finanțare.

Echipamentele medicale reprezintă o componentă importantă a procesului de modernizare, deoarece personalul calificat are nevoie de dotări adecvate pentru a putea desfășura activitatea medicală la un nivel ridicat.

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