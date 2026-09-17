Tragedie în Iași. Elevă de 13 ani, găsită spânzurată în casă. Colegii și profesorii sunt în șoc

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 17 sept. 2026, 14:23

O elevă în vârstă de 13 ani a fost găsită spânzurată într-un apartament din municipiul Iași. Polițiștii au fost sesizați printr-un apel la 112, iar primele indicii luate în calcul de anchetatori indică posibilitatea unei sinucideri.

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