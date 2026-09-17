Tragedie în Iași. Elevă de 13 ani, găsită spânzurată în casă. Colegii și profesorii sunt în șoc

O elevă în vârstă de 13 ani a fost găsită spânzurată într-un apartament din municipiul Iași. Polițiștii au fost sesizați printr-un apel la 112, iar primele indicii luate în calcul de anchetatori indică posibilitatea unei sinucideri.
În urma tragediei, poliția a deschis un dosar penal și a dispus efectuarea unei autopsii pentru stabilirea cauzei exacte a decesului. Informațiile inițiale au fost ulterior actualizate, după ce s-a precizat că minora a fost găsită de un vecin. Mama adolescentei era plecată la muncă.
Fata era elevă în clasa a VII-a la o școală din Iași
B. A. E. învăța în clasa a VII-a la Școala Gimnazială „Dimitrie A. Sturdza” din Iași. Profesorii o descriu drept o elevă implicată în activitățile școlii, care avea relații bune cu colegii.
Adolescenta participa la clubul de lectură, la activitățile de teatru și la cor. În anul școlar precedent, ea obținuse premiul al III-lea la Concursul Județean Multilingvistic „Turnul Babel”.
Directoarea unității de învățământ, Elena Mocanu, a declarat pentru Ziarul de Iași că nu observase semne care să indice că eleva ar fi trecut printr-o problemă.
„Este dureros pentru noi, suntem stupefiați de ce s-a întâmplat. Era un copil bun, un copil care se implica în toate activitățile extrașcolare, la clubul de lectură, la teatru, la cor. Era dezinvoltă, avea o relație frumoasă cu ceilalți copii din clasă. Nu aș fi bănuit niciodată că ar putea avea astfel de gânduri. Anul acesta a trecut în clasa a VII-a, sunt două săptămâni de când a început școala, a venit la ore. Nimeni nu bănuia că ar avea ceva pe suflet. A fost dezinvoltă până ieri, 16 septembrie, când a plecat de la școală. S-a comportat normal, a plecat la finalul orelor de curs”, a declarat directoarea.
Colegii adolescentei au primit consiliere
Elena Mocanu a precizat că eleva nu avea probleme de sănătate înregistrate la cabinetul medical al școlii.
Adolescenta locuia împreună cu părinții și era singurul copil al familiei.
„Nu poți să îți imaginezi că niște copii care se manifestă normal ar putea ascunde ceva”, a mai spus Elena Mocanu.
Directoarea a precizat că elevii din clasa în care învăța fata sunt speriați după cele întâmplate. Împreună cu profesorul consilier școlar, reprezentanții unității de învățământ au desfășurat activități de consiliere pentru copii.
Poliția a deschis un dosar penal
Polițiștii Secției nr. 5 Poliție Iași au intervenit după ce au primit un apel la 112 privind găsirea unei persoane decedate într-un imobil din municipiu.
„Poliţiştii Secţiei nr. 5 Poliţie Iaşi au fost sesizaţi, prin apel 112, cu privire la faptul că o persoană a fost găsită decedată în interiorul unui imobil, din municipiul Iaşi. La faţa locului s-au deplasat poliţiştii, care au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba de o minoră, de 13 ani. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă şi s-a dispus efectuarea autopsiei pentru stabilirea cauzei decesului”, au precizat, joi, reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Iași.
Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă și au dispus efectuarea autopsiei medico-legale.
Investigația urmărește stabilirea cu exactitate a cauzei decesului și a circumstanțelor în care s-a produs tragedia. Rezultatele autopsiei urmează să ofere informații suplimentare pentru anchetă.
În cazul unor persoane care se confruntă cu dificultăți emoționale, autoritățile recomandă solicitarea sprijinului de specialitate sau apelarea la persoane de încredere.