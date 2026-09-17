Nouă decenii de sociologie românească, marcate la București. Conferință dedicată lui Dimitrie Gusti, pe 25 septembrie

Nouă decenii de sociologie românească vor fi marcate printr-o conferință omagială organizată pe 25 septembrie, la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din București. Evenimentul face parte din Festivalul Strada de C’Arte și readuce în atenție personalitatea lui Dimitrie Gusti și rolul său în dezvoltarea sociologiei românești.
Nouă decenii de sociologie românească vor fi marcate la București printr-o conferință omagială organizată pe 25 septembrie 2026, la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”. Evenimentul este inclus în cea de-a XV-a ediție a Festivalului Strada de C’Arte și readuce în atenție personalitatea lui Dimitrie Gusti, precum și rolul său în dezvoltarea sociologiei din România.
Conferința omagială „Nouă decenii de sociologie românească” se va desfășura între orele 15:00 și 19:00, în Sala de Consiliu din Boteanu 1, București. Festivalul Strada de C’Arte 2026 este programat în perioada 23-27 septembrie.
Conferința „Nouă decenii de sociologie românească”, pe 25 septembrie
Potrivit invitației evenimentului, conferința va fi moderată de dr. Simona Maria Stănescu, cercetător științific I la Institutul de Cercetare a Calității Vieții, și de Vladimir Pripp, asistent de cercetare la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”. Programul oficial al Festivalului Strada de C’Arte confirmă organizarea conferinței în data de 25 septembrie, între orele 15:00 și 19:00, în Sala de Consiliu din Boteanu 1. Întâlnirea este dedicată personalității lui Dimitrie Gusti și contribuției sale la dezvoltarea sociologiei în România.
Tema conferinței este legată de un moment important din istoria sociologiei românești. Revista „Sociologie Românească” a fost înființată în 1936 de Dimitrie Gusti, fondatorul Școlii Sociologice de la București. Publicația există și astăzi și este revista oficială a Asociației Române de Sociologie. Primul număr al revistei a apărut în ianuarie 1936, sub titulatura „Revista Secției sociologice a Institutului Social Român”, avându-l pe Dimitrie Gusti ca director. Primul material publicat sub semnătura sa purta chiar titlul „Sociologie Românească”, iar în paginile numărului inaugural apăreau și nume precum Traian Herseni și H. H. Stahl.
Conferința face parte din Strada de C’Arte 2026
Evenimentul este organizat în cadrul Strada de C’Arte 2026, festival ajuns la ediția a XV-a. Potrivit informațiilor din invitație, organizarea reunește Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, Fundația Universitară „Carol I” și Institutul de Cercetare a Calității Vieții, din cadrul Institutului Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu” al Academiei Române.
Festivalul Strada de C’Arte este organizat anual în jurul Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”, programul reunind manifestări culturale și academice. Pentru ediția din 2026, conducerea BCU a anunțat pregătirile pentru festival, pe care instituția îl descrie drept o tradiție bucureșteană a lunii septembrie.
Cum poate fi confirmată participarea
Participarea la conferința „Nouă decenii de sociologie românească” poate fi confirmată folosind datele RSVP menționate în invitație. Persoanele interesate pot transmite confirmarea la adresa de e-mail vlpripp@gmail.com sau la numărul de telefon 0725 957 747.