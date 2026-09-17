Nouă decenii de sociologie românească, marcate la București. Conferință dedicată lui Dimitrie Gusti, pe 25 septembrie

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 sept. 2026, 14:09

Nouă decenii de sociologie românească vor fi marcate printr-o conferință omagială organizată pe 25 septembrie, la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din București. Evenimentul face parte din Festivalul Strada de C’Arte și readuce în atenție personalitatea lui Dimitrie Gusti și rolul său în dezvoltarea sociologiei românești.

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