Transportul public s-a scumpit în 14 capitale europene. București, printre orașele cu majorări de peste 10%

Prețurile abonamentelor de transport public au crescut în 14 capitale europene în ultimii trei ani. Bucureștiul se numără printre orașele unde tarifele au urcat cu cel puțin 10%.
Transportul public a devenit mai costisitor în aproape jumătate dintre capitalele europene analizate în ultimii trei ani, iar Bucureștiul se află printre orașele în care abonamentele au înregistrat scumpiri de minimum 10%.
Diferențele de preț rămân foarte mari la nivel european: de la orașe cu transport public gratuit până la capitale unde un abonament lunar ajunge la peste 160 de euro.
Datele apar într-o analiză Greenpeace privind tarifele și accesibilitatea transportului public din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, precum și din Regatul Unit, Elveția și Norvegia. Studiul a evaluat abonamentele lunare și anuale, dar și suprafața acoperită, tipurile de mijloace de transport incluse, reducerile pentru categorii vulnerabile și nivelul TVA aplicat biletelor.
Londra, cea mai scumpă capitală pentru transportul public
Londra ocupă primul loc în topul celor mai ridicate costuri lunare pentru transportul public. Un abonament ajunge aici la aproximativ 162 de euro pe lună.
Pe următoarele poziții se află Amsterdam, cu circa 107 euro lunar, și Paris, unde călătorii plătesc aproximativ 77 de euro pentru un abonament.
Cele mai mari prețuri nu coincid însă neapărat cu cele mai accelerate scumpiri. În comparație cu 2023, Nicosia a raportat cea mai puternică majorare a tarifelor pentru abonamentele de durată, de 67%.
Amsterdam a înregistrat o creștere de 55%, Madrid de 50%, iar Bratislava de 32%. În Berlin, prețurile au urcat cu 29%, în timp ce Viena a consemnat un avans de 26%, conform Euronews.
București, în categoria capitalelor cu majorări de cel puțin 10%
Bucureștiul este inclus în lista capitalelor europene în care costul transportului public pe termen lung a crescut cu cel puțin 10% în intervalul 2023–2026.
Din aceeași categorie mai fac parte Copenhaga, Vilnius, Bruxelles și Londra. Raportul nu indică doar diferențe între prețurile nominale, ci și probleme legate de accesibilitatea reală a transportului pentru locuitorii cu venituri mici sau pentru grupurile vulnerabile.
Greenpeace atrage atenția și asupra taxării biletelor de transport. La nivelul Uniunii Europene, TVA-ul aplicat transportului public este de aproximativ 11%, în medie. Șapte state au crescut această taxă începând din 2023, ceea ce poate contribui la majorarea costurilor suportate de călători.
Patru capitale au redus tarifele
Nu toate orașele europene au urmat trendul scumpirilor. În patru capitale, abonamentele pe termen lung sunt mai ieftine decât în urmă cu trei ani.
Cea mai mare reducere a fost raportată la Dublin, unde tarifele au coborât cu 42,5%. Urmează Oslo, cu o scădere de 11,5%, Berna, cu minus 6,6%, și Budapesta, unde prețurile s-au redus cu 5,8%.
În alte 12 capitale incluse în analiză, costurile abonamentelor au rămas neschimbate față de 2023.
Transport gratuit sau abonamente accesibile în puține țări
Doar opt dintre cele 30 de țări europene analizate oferă transport public gratuit sau abonamente universale de lungă durată considerate accesibile, potrivit Greenpeace.
Luxemburg, Malta și Slovenia sunt menționate printre statele care au adoptat soluții mai favorabile pentru utilizatorii de transport public.
În clasamentul general construit pe baza disponibilității, prețului și caracterului incluziv al abonamentelor, Tallinn, Luxemburg și Valletta împart prima poziție. Acestea sunt urmate de Praga, Roma și Atena, iar Sofia și Viena completează primele opt locuri.
Organizația de mediu susține extinderea abonamentelor de tip „climate ticket”, cu tarife accesibile și valabilitate largă. Potrivit Greenpeace, astfel de măsuri ar putea determina mai mulți oameni să aleagă transportul în comun și ar reduce dependența de autoturism, dar și de călătoriile aeriene pe distanțe scurte.