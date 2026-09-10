39 de accidente cu trotinete electrice în Prahova. Polițiștii reamintesc regulile esențiale

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 10 sept. 2026, 12:13

Polițiștii din Prahova trag un semnal de alarmă după ce, în perioada 1 ianuarie - 9 septembrie 2026, au fost înregistrate 39 de accidente în care au fost implicate trotinete electrice. Trei persoane au fost rănite grav, alte 39 au suferit leziuni ușoare, iar peste 300 de sancțiuni au fost aplicate pentru încălcarea legislației rutiere.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre accidente rutiere