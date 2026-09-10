39 de accidente cu trotinete electrice în Prahova. Polițiștii reamintesc regulile esențiale

Polițiștii din Prahova trag un semnal de alarmă după ce, în perioada 1 ianuarie - 9 septembrie 2026, au fost înregistrate 39 de accidente în care au fost implicate trotinete electrice. Trei persoane au fost rănite grav, alte 39 au suferit leziuni ușoare, iar peste 300 de sancțiuni au fost aplicate pentru încălcarea legislației rutiere.
Polițiștii rutieri din județul Prahova transmit un set de reguli pentru utilizatorii de trotinete electrice, după un bilanț îngrijorător înregistrat în primele luni ale anului. În perioada 1 ianuarie - 9 septembrie 2026 au avut loc 39 de accidente în care au fost implicate astfel de vehicule, dintre care trei grave și 36 ușoare.
În urma accidentelor, trei persoane au fost rănite grav, iar alte 39 au suferit leziuni ușoare. Pentru încălcarea legislației rutiere, polițiștii au aplicat deja peste 300 de sancțiuni contravenționale.
Câte accidente cu trotinete electrice au fost înregistrate în Prahova?
În perioada 1 ianuarie - 9 septembrie 2026, în județul Prahova au fost înregistrate 39 de accidente în care au fost implicate trotinete electrice. Dintre acestea, trei au fost accidente grave și 36 au fost accidente ușoare, bilanțul fiind de trei persoane rănite grav și 39 de persoane cu leziuni ușoare.
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Pentru a combate încălcarea regulilor de circulație, polițiștii au aplicat peste 300 de sancțiuni contravenționale utilizatorilor care nu au respectat legislația rutieră.
De la ce vârstă poate fi condusă o trotinetă electrică pe drumurile publice?
Legislația permite conducerea trotinetelor electrice pe drumurile publice doar persoanelor care au împlinit vârsta de 14 ani. În cazul celor cu vârsta de până la 16 ani, purtarea căștii de protecție este obligatorie.
Polițiștii recomandă și adaptarea vitezei la condițiile de drum și de vizibilitate, precum și o atenție sporită în intersecții și în apropierea trecerilor pentru pietoni.
Ce trebuie să facă utilizatorii de trotinete la trecerea pentru pietoni?
La traversarea străzii pe o trecere pentru pietoni, utilizatorul trebuie să coboare de pe trotinetă și să o împingă pe lângă el. Polițiștii subliniază că această regulă este esențială pentru evitarea situațiilor periculoase și pentru ca traversarea să fie făcută în condiții de siguranță.
„Să coboare de pe trotinetă și să o traverseze pe lângă ei atunci când traversează strada pe trecerea pentru pietoni, pentru a evita situațiile periculoase și pentru a se asigura corespunzător.”
Ce alte reguli trebuie să respecte cei care circulă cu trotinete electrice?
Autoritățile avertizează împotriva folosirii telefonului mobil sau a altor dispozitive care pot distrage atenția în timpul deplasării. Pentru o vizibilitate mai bună, în special pe timp de noapte sau în condiții meteo nefavorabile, utilizatorii trebuie să poarte îmbrăcăminte sau elemente reflectorizante.
Polițiștii recomandă, de asemenea, o conduită preventivă și anticiparea comportamentului celorlalți participanți la trafic, pentru evitarea manevrelor riscante.