Accident la Râpa Roșie, în Sebeș. O persoană a căzut, salvatorii intervin de urgență

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 9 sept. 2026, 12:34

O persoană a căzut miercuri, 9 septembrie, la Râpa Roșie din Sebeș. Victima ar fi conștientă, iar la fața locului intervin pompierii și salvamontiștii.

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