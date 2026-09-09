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Accident la Râpa Roșie, în Sebeș. O persoană a căzut, salvatorii intervin de urgență

Accident Râpa Roșie/ Sursa foto: Ziarulunirea.ro

Accident Râpa Roșie/ Sursa foto: Ziarulunirea.ro

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 9 sept. 2026, 12:34

O persoană a căzut miercuri, 9 septembrie, la Râpa Roșie din Sebeș. Victima ar fi conștientă, iar la fața locului intervin pompierii și salvamontiștii.

O persoană a căzut miercuri, 9 septembrie 2026, la Râpa Roșie din Sebeș. Accidentul s-a produs în jurul orei 12:00, iar din primele informații victima ar fi conștientă. La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție.

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Ce se știe despre persoana care a căzut la Râpa Roșie?

Din primele informații, persoana care a căzut ar fi conștientă. Deocamdată nu sunt cunoscute alte detalii despre starea acesteia sau despre împrejurările în care s-a produs accidentul, conform presei locale.

Cine intervine la locul accidentului?

Pompierii din Sebeș intervin cu două autospeciale și un echipaj de prim ajutor. La operațiune participă și salvatori de la Salvamont, care încearcă să ajungă la victimă și să o aducă într-o zonă sigură.

În ce stadiu este intervenția salvatorilor?

Misiunea este în desfășurare, iar intervenția salvatorilor este în dinamică.

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