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Locale· 1 min citire
Accident la Râpa Roșie, în Sebeș. O persoană a căzut, salvatorii intervin de urgență
Accident Râpa Roșie/ Sursa foto: Ziarulunirea.ro
O persoană a căzut miercuri, 9 septembrie, la Râpa Roșie din Sebeș. Victima ar fi conștientă, iar la fața locului intervin pompierii și salvamontiștii.
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