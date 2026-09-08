STB a intrat în insolvență. Tribunalul București a deschis procedura și a numit administratorul judiciar

Publicat 8 sept. 2026, 15:39 Actualizat 8 sept. 2026, 15:44

Societatea de Transport București a intrat în insolvență, după ce Tribunalul București a admis, pe 8 septembrie 2026, cererea formulată chiar de STB. Instanța a desemnat un administrator judiciar provizoriu și a stabilit primele termene din procedură.

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