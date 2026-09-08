Doliu la liceu: omagiu în amintirea elevilor arși de vii

Publicat 8 sept. 2026, 10:07 Actualizat 8 sept. 2026, 10:10 Sursă Realitatea PLUS

Cei doi elevi din Suceava care au murit carbonizați vor fi conduși astăzi pe ultimul drum. Durerea este uriașă în liceul în care cei doi și-au petrecut ultimii ani. La deschiderea noului an școlar, colegii lui Rareș și Alexandru au ținut discursuri emoționante în amintirea lor.

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