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Doliu la liceu: omagiu în amintirea elevilor arși de vii

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat8 sept. 2026, 10:07
Actualizat8 sept. 2026, 10:10
SursăRealitatea PLUS

Cei doi elevi din Suceava care au murit carbonizați vor fi conduși astăzi pe ultimul drum. Durerea este uriașă în liceul în care cei doi și-au petrecut ultimii ani. La deschiderea noului an școlar, colegii lui Rareș și Alexandru au ținut discursuri emoționante în amintirea lor.

Alexandru și Rareș au murit carbonizați în urma unui accident

Un liceu întreg este în doliu, în Suceava. Elevii au ținut un moment de reculgere și un discurs emoționant în amintirea celor doi băieți care ar fi trebuit să înceapă clasa a XI-a.

Profesoara lor de matematică a transmis un mesaj sfâșietor: „Ați plecat mult prea devreme”. Iar în băncile în care stăteau în anii trecuți Alexandru și Rareș, acum se află câte doi trandafiri lângă candelele aprinse.

După momentul de reculegere, directoarea adjunctă a liceului a vorbit despre durerea pierderii și despre fragilitatea vieții.

„Poate că asta este și lecția dureroasă pe care Alex si Rareș ne-o lasă. Viața este de neprețuit, dar atât de fragilă. Uneori este suficientă o singură clipă pentru ca totul să se schimbe.”

Alexandru și Rareș au murit arși de vii în mașina în care se aflau, după ce au produs un accident rutier. Unul dintre minori se afla la volanul mașinii tatălui său, dar la scurt timp a pierdut controlul și a intrat într-un cap de pod. În urma impactului puternic, autoturismul a luat foc. Cei doi ar fi participat cu o noapte în urmă la o petrecere și se întorceau acasă, potrivit presei locale. Autoritățile urmează să stabilească și dacă cei doi au consumat alcool sau alte substanțe.

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