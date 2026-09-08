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Locale· 2 min citire
Doliu la liceu: omagiu în amintirea elevilor arși de vii
Publicat8 sept. 2026, 10:07
Actualizat8 sept. 2026, 10:10
SursăRealitatea PLUS
Cei doi elevi din Suceava care au murit carbonizați vor fi conduși astăzi pe ultimul drum. Durerea este uriașă în liceul în care cei doi și-au petrecut ultimii ani. La deschiderea noului an școlar, colegii lui Rareș și Alexandru au ținut discursuri emoționante în amintirea lor.
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