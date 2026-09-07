Semafoare pentru pietoni vandalizate la Filiași. DRDP Craiova a depus plângere penală: „Pot pune vieți în pericol”

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 7 sept. 2026, 16:46

Mai multe echipamente de comandă ale semafoarelor electrice instalate la trecerile pentru pietoni din Filiași, județul Dolj, au fost vandalizate. DRDP Craiova a sesizat Poliția și a depus plângere penală pentru identificarea celor responsabili, în condițiile în care distrugerea instalațiilor afectează funcționarea sistemelor de semaforizare și poate pune în pericol participanții la trafic.

Distribuie articolul