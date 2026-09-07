Semafoare pentru pietoni vandalizate la Filiași. DRDP Craiova a depus plângere penală: „Pot pune vieți în pericol”

Mai multe echipamente de comandă ale semafoarelor electrice instalate la trecerile pentru pietoni din Filiași, județul Dolj, au fost vandalizate. DRDP Craiova a sesizat Poliția și a depus plângere penală pentru identificarea celor responsabili, în condițiile în care distrugerea instalațiilor afectează funcționarea sistemelor de semaforizare și poate pune în pericol participanții la trafic.
Incidentul a fost semnalat de reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova, care au atras atenția asupra consecințelor pe care le poate avea vandalizarea infrastructurii rutiere.
Echipamentele distruse permiteau pietonilor să solicite schimbarea semaforului
Dispozitivele deteriorate nu sunt simple componente decorative ale infrastructurii rutiere, conform news.ro. Acestea fac parte din sistemul de comandă al semafoarelor instalate în dreptul trecerilor pentru pietoni.
Prin intermediul butoanelor montate pe aceste echipamente, pietonii pot solicita schimbarea culorii semaforului. În interiorul carcaselor se află componentele de automatizare care contribuie la funcționarea întregului sistem.
Potrivit DRDP Craiova, distrugerea acestor elemente poate afecta modul în care funcționează semaforizarea în zonele respective.
DRDP Craiova: „Nu este vorba doar despre o cutie”
Reprezentanții instituției au transmis că astfel de acte de vandalism trebuie privite dincolo de valoarea materială a echipamentelor distruse.
În mesajul publicat de DRDP Craiova, instituția atrage atenția că intervențiile neautorizate asupra infrastructurii rutiere pot avea consecințe directe asupra siguranței oamenilor.
„Nu distrug o simplă cutie. Distrug un sistem destinat siguranței oamenilor și pot pune vieți în pericol”, au transmis reprezentanții instituției.
Avertismentul vizează atât siguranța pietonilor, cât și pe cea a conducătorilor auto, deoarece funcționarea corespunzătoare a semaforizării contribuie la desfășurarea traficului în condiții de siguranță.
Echipamentele vor fi reparate
În urma incidentului, echipele tehnice au început intervențiile pentru remedierea defecțiunilor.
DRDP Craiova anunță că specialiștii lucrează pentru ca instalațiile afectate să fie reparate și repuse în funcțiune într-un timp cât mai scurt.
Până la remedierea problemelor, autoritățile atrag atenția asupra importanței respectării regulilor de circulație în zonele în care infrastructura rutieră a fost afectată.
Plângere penală la Poliție după vandalizarea semafoarelor
Pentru identificarea persoanelor care au distrus echipamentele, DRDP Craiova a depus o plângere penală la Poliție.
Anchetatorii urmează să stabilească împrejurările în care au fost vandalizate instalațiile și cine se află în spatele faptelor.
De asemenea, instituția face apel la persoanele care au informații despre incident sau observă acte de vandalism asupra infrastructurii rutiere să anunțe autoritățile.
DRDP Craiova: Apelați 112 dacă vandalismul este în desfășurare
Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova le recomandă cetățenilor să nu ignore astfel de situații.
În cazul în care un act de vandalism este observat în timp ce se desfășoară și există un pericol imediat, oamenii sunt sfătuiți să apeleze numărul unic de urgență 112.
Instituția subliniază că infrastructura rutieră este construită pentru protejarea participanților la trafic, iar distrugerea echipamentelor care contribuie la siguranța circulației poate avea consecințe mult mai grave decât simpla pagubă materială.