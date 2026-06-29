Valul de caniculă face ravagii în Europa. Semafoare topite, autostrăzi afectate și transport feroviar perturbat din cauza temperaturilor extreme

Europa de Vest se confruntă cu unul dintre cele mai severe episoade de caniculă din ultimii ani, iar efectele temperaturilor extreme încep să afecteze serios infrastructura și viața de zi cu zi. În mai multe orașe din Italia și Germania, semafoarele s-au deformat din cauza căldurii, în timp ce autostrăzi importante au suferit avarii, iar transportul feroviar a fost afectat. Meteorologii avertizează că valul de aer fierbinte se deplasează acum către estul continentului, inclusiv spre România.
Semafoare deformate de căldură în Italia și Germania
Temperaturile care au ajuns în unele regiuni la 40-45 de grade Celsius au provocat probleme tehnice fără precedent. În mai multe orașe din Italia și Germania au fost semnalate defecțiuni ale instalațiilor de semaforizare, după ce componentele expuse permanent la soare s-au deteriorat din cauza căldurii excesive.
Imagini distribuite pe rețelele de socializare surprind semafoare deformate sau scoase din funcțiune, iar autoritățile locale au confirmat că temperaturile extreme au afectat echipamentele de trafic.
Specialiștii atrag atenția că astfel de incidente ar putea deveni tot mai frecvente pe fondul schimbărilor climatice și al valurilor de căldură din ce în ce mai intense.
Autostrăzi afectate și probleme în transportul feroviar
Canicula a provocat dificultăți și pe rețeaua rutieră din Germania. În apropiere de Berlin, două sectoare ale autostrăzii A2 au fost închise după ce betonul carosabilului s-a fisurat și s-a deformat sub efectul temperaturilor ridicate.
Presa germană relatează că și alte drumuri importante din țară au fost afectate, autoritățile fiind nevoite să intervină pentru limitarea riscurilor pentru șoferi.
În același timp, operatorii feroviari au recomandat populației să evite deplasările care nu sunt absolut necesare, întrucât temperaturile ridicate pot afecta infrastructura căilor ferate și pot genera întârzieri sau anulări ale curselor.
Situație critică într-un cămin de bătrâni
Efectele caniculei s-au resimțit și în centrele de îngrijire. În orașul german Dormagen, mai mulți vârstnici au fost evacuați dintr-un cămin după ce temperatura din interior a ajuns la aproximativ 35 de grade Celsius.
Lipsa sistemelor de climatizare, încă puțin răspândite în multe clădiri din Germania, a făcut ca situația să devină critică pentru persoanele vulnerabile. Potrivit informațiilor apărute în presa germană, un bătrân a murit în timpul nopții, însă autoritățile nu au confirmat deocamdată dacă decesul a fost provocat direct de temperaturile extreme.
Valul de căldură se îndreaptă spre România
Meteorologii avertizează că masa de aer fierbinte se deplasează spre estul Europei, iar România va resimți în următoarele zile efectele acestui episod de caniculă.
Autoritățile recomandă populației să evite expunerea la soare în orele de vârf, să consume suficiente lichide și să acorde o atenție deosebită copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni cronice.