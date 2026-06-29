Valul de caniculă face ravagii în Europa. Semafoare topite, autostrăzi afectate și transport feroviar perturbat din cauza temperaturilor extreme

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 29 iun. 2026, 08:49

Europa de Vest se confruntă cu unul dintre cele mai severe episoade de caniculă din ultimii ani, iar efectele temperaturilor extreme încep să afecteze serios infrastructura și viața de zi cu zi. În mai multe orașe din Italia și Germania, semafoarele s-au deformat din cauza căldurii, în timp ce autostrăzi importante au suferit avarii, iar transportul feroviar a fost afectat. Meteorologii avertizează că valul de aer fierbinte se deplasează acum către estul continentului, inclusiv spre România.

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