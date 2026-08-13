Tentativă de fraudă cu fonduri Start-Up Nation la Brașov. Un cuplu și sora femeii, trimiși în judecată

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 aug. 2026, 16:20

Trei persoane din Brașov, soț, soție și sora femeii, precum și trei firme, au fost trimiși în judecată într-un dosar privind tentativa de obținere ilegală de fonduri prin programul Start-Up Nation. Procurorii susțin că, pentru a obține aproape 200.000 de lei de la stat, inculpații ar fi folosit documente falsificate și declarații care conțineau informații nereale.

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