Procurorii britanici cer ca frații Tate să rămână în arest în SUA: „Risc de fugă și intimidare a martorilor”

Publicat 12 aug. 2026, 08:31 Actualizat 12 aug. 2026, 08:39

Procurorii britanici cer unei instanțe din SUA să respingă solicitarea de eliberare pe cauțiune a fraților Andrew și Tristan Tate, arestați în Florida în vederea extrădării în Regatul Unit. Audierile privind menținerea lor în detenție sunt programate joi.

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