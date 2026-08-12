Procurorii britanici cer ca frații Tate să rămână în arest în SUA: „Risc de fugă și intimidare a martorilor”

Procurorii britanici cer unei instanțe din SUA să respingă solicitarea de eliberare pe cauțiune a fraților Andrew și Tristan Tate, arestați în Florida în vederea extrădării în Regatul Unit. Audierile privind menținerea lor în detenție sunt programate joi.
Procurorii britanici au cerut unei instanțe federale din SUA să respingă solicitarea de eliberare pe cauțiune depusă de Andrew și Tristan Tate, susținând că cei doi reprezintă un risc de fugă și ar putea încerca să influențeze sau să intimideze martorii în dosarul penal din Marea Britanie.
Andrew și Tristan Tate, arestați la Miami în baza procedurii de extrădare
Frații Tate, cetățeni britanici și americani, sunt deținuți în Florida după ce au fost arestați la Miami, pe 19 iulie, în baza unei proceduri de extrădare. O audiere programată joi, la Tribunalul Federal din Districtul Sudic al Floridei, va stabili dacă aceștia rămân în detenție pe durata procesului.
Crown Prosecution Service (CPS), instituția responsabilă cu urmărirea penală în Anglia și Țara Galilor, a formulat 38 de noi capete de acuzare împotriva celor doi. În total, Andrew și Tristan Tate se confruntă cu 59 de acuzații, inclusiv viol, trafic sexual, vătămare corporală și infracțiuni legate de imagini indecente cu minori. Cei doi neagă toate acuzațiile.
CPS: Frații Tate au bani și o rețea internațională care i-ar putea ajuta să fugă
Potrivit documentelor depuse la instanță, Ambasada Marii Britanii la Washington a transmis Departamentului de Stat american o solicitare de respingere a eliberării pe cauțiune. Procurorii susțin că frații Tate au resurse financiare importante, o rețea extinsă de contacte și capacitatea de a părăsi jurisdicția americană pentru a evita extrădarea.
„Andrew și Tristan Tate au resurse semnificative la dispoziție, atât în ceea ce privește banii, cât și rețelele de socializare”, arată procurorii britanici. Aceștia invocă și temerile presupuselor victime, care ar fi relatat agresiuni și amenințări cu arme, conform BBC.
Procurorii invocă presupuse amenințări și temerile reclamantelor
Anchetatorii au indicat, de asemenea, postări ale lui Andrew Tate pe rețelele sociale, despre care afirmă că ar ironiza procurorii și ar sugera că acesta și-ar putea ascunde identitatea pentru a evita arestarea. Procurorii mai susțin că frații Tate ar putea folosi rețeaua lor internațională pentru sprijin financiar sau logistic în scopul sustragerii de la procedura de extrădare.
Noile acuzații vizează patru reclamante și fapte presupus comise în perioada 2010-2017. Cei doi erau deja acuzați în Regatul Unit, din 2025, de viol, trafic de persoane, vătămare corporală și exploatarea prostituției, în legătură cu alte trei presupuse victime și fapte din perioada 2012-2015.
Instanța din Florida decide joi dacă cei doi pot fi eliberați pe cauțiune
Poliția din Bedfordshire a obținut mandate europene de arestare pentru frații Tate în 2024, pentru returnarea lor din România în Marea Britanie. Andrew și Tristan Tate s-au mutat în România în 2016, iar în 2022 au fost arestați într-un dosar privind infracțiuni sexuale. Procedurile din România nu au avansat, iar cei doi au putut călători în Statele Unite după ridicarea restricțiilor de deplasare, la începutul anului 2025.
Avocații fraților Tate au admis că eliberarea pe cauțiune în procedurile internaționale de extrădare este neobișnuită, însă au susținut că nu există dovezi că cei doi ar intenționa să fugă sau să evite urmărirea penală.
Dacă vor fi găsiți vinovați, Andrew și Tristan Tate riscă pedepse de până la detenție pe viață. Decizia finală privind extrădarea lor în Regatul Unit va aparține secretarului de stat american Marco Rubio, după parcurgerea procedurilor în instanțele din SUA.