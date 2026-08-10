Percheziții în trei județe într-un dosar de proxenetism. Doi bărbați au fost reținuți de polițiști

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 aug. 2026, 17:10

Anchetă de amploare în județele Covasna, Prahova și Dâmbovița, unde polițiștii au efectuat șapte percheziții domiciliare într-un dosar penal ce vizează suspiciuni de proxenetism. Doi bărbați, de 38 și 54 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore. Anchetatorii au ridicat bani, telefoane, bijuterii și documente.

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