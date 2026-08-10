Percheziții în trei județe într-un dosar de proxenetism. Doi bărbați au fost reținuți de polițiști

Anchetă de amploare în județele Covasna, Prahova și Dâmbovița, unde polițiștii au efectuat șapte percheziții domiciliare într-un dosar penal ce vizează suspiciuni de proxenetism. Doi bărbați, de 38 și 54 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore. Anchetatorii au ridicat bani, telefoane, bijuterii și documente.
Șapte percheziții în trei județe
Operațiunea a avut loc duminică, 9 august, și a fost coordonată de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sfântu Gheorghe - Biroul de Investigații Criminale.
Pentru documentarea activității presupus infracționale, anchetatorii au pus în executare șapte mandate de percheziție domiciliară în județele Covasna, Prahova și Dâmbovița.
Potrivit polițiștilor, investigația îi vizează pe doi bărbați de 38, respectiv 54 de ani, suspectați că ar fi sprijinit și facilitat activitatea de prostituție desfășurată de mai multe tinere, urmărind obținerea unor avantaje materiale.
Ce au găsit polițiștii în urma descinderilor
Perchezițiile au avut ca scop strângerea de probe și clarificarea modului în care ar fi fost desfășurate activitățile investigate.
În urma descinderilor, polițiștii au ridicat mai multe categorii de bunuri și documente considerate importante pentru anchetă. Printre acestea se numără:
telefoane și alte terminale mobile;
sume de bani;
bijuterii;
diverse înscrisuri.
Bunurile ridicate urmează să fie analizate de anchetatori și vor fi utilizate pentru completarea materialului probator din dosar.
Ce măsură au luat procurorii față de cei doi suspecți
După administrarea probelor rezultate în urma activităților desfășurate, cei doi bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore.
Aceștia au fost transportați și introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Covasna.
Ancheta nu este însă finalizată, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și pentru clarificarea rolului pe care fiecare dintre cei doi suspecți l-ar fi avut în activitatea investigată.
Dosarul este coordonat de procurori
Cercetările sunt efectuate în continuare de polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Sfântu Gheorghe, sub coordonarea procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe.
Anchetatorii urmează să stabilească întregul mecanism al faptelor cercetate și să administreze toate probele necesare în dosar.
Persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile prevăzute de lege pe parcursul întregii proceduri penale, iar efectuarea cercetărilor nu reprezintă, în sine, stabilirea vinovăției.