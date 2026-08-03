Măsurile pe care Bruxelles-ul le poate activa pentru România în plină alertă energetică, deși susține că „nu există risc imediat”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 aug. 2026, 18:25

Fără risc imediat pentru alimentarea cu energie. Reacția vine de la Bruxelles, unde Comisia Europeană urmărește îndeaproape impactul secetei asupra producției de electricitate din România și din sud-estul continentului. Un purtător de cuvânt al Executivului european a subliniat pentru Mediafax că sistemul rămâne stabil în ciuda presiunilor climatice.

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