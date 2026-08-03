Măsurile pe care Bruxelles-ul le poate activa pentru România în plină alertă energetică, deși susține că „nu există risc imediat”

Fără risc imediat pentru alimentarea cu energie. Reacția vine de la Bruxelles, unde Comisia Europeană urmărește îndeaproape impactul secetei asupra producției de electricitate din România și din sud-estul continentului. Un purtător de cuvânt al Executivului european a subliniat pentru Mediafax că sistemul rămâne stabil în ciuda presiunilor climatice.
Comisia Europeană urmărește îndeaproape evoluția sistemului energetic din România și din regiunea Europei de Sud-Est, pe fondul valului extrem de căldură și al secetei prelungite. Deși țara noastră a intrat în stare de alertă energetică la 1 august, oficialii de la Bruxelles dau asigurări că, în prezent, nu există un risc iminent privind oprirea furnizării de energie electrică.
Totuși, Executivul European este pregătit să convoace de urgență Grupul de coordonare pentru energie electrică și să inițieze discuții regionale pentru a coordona un răspuns comun, dacă situația se va agrava.
De ce a intrat România în alertă energetică?
Criza energetică locală s-a adâncit după ce scăderea dramatică a debitului Dunării a afectat funcționarea Centralei Nuclearelectrice de la Cernavodă:
Unitatea 1 oprită: Unul dintre cele două reactoare a fost deja oprit.
Risc pentru Unitatea 2: Scăderea apelor amenință și funcționarea celei de-a doua unități.
Impact masiv: În condiții normale, cele două reactoare (cu o capacitate instalată de 1.400 MW) acoperă aproximativ 20% din producția națională de energie electrică.
Măsuri de urgență: Reducerea consumului de energie în orele de vârf
Pentru a preveni un dezechilibru major în rețea, premierul și ministrul interimar al Energiei, Ilie Bolojan, a purtat consultări directe cu marii consumatori industriali.
„Am stabilit măsurile privind reducerea voluntară a consumului de energie în orele de seară.” — Ilie Bolojan
În paralel, primele măsuri de economisire au început deja să fie implementate la nivel local. Administrațiile marilor orașe din țară au lansat apeluri la responsabilitate și vigilență către cetățeni, solicitând reducerea consumului neesențial în intervalele orare critice.
Într-un răspuns oficial transmis pentru Mediafax, reprezentanții Executivului European au precizat că mențin legătura directă cu autoritățile de la București și cu Rețeaua Europeană a Operatorilor de Sisteme de Transport de Energie Electrică (ENTSO-E).
Ce opțiuni are Bruxelles-ul dacă situația se agravează:
Monitorizarea continuă a fluxurilor de energie din Ungaria, România și regiunile vecine.
Convocarea ad-hoc a Grupului de coordonare pentru energie electrică la nivelul UE.
Pârghii de sprijin regional: Facilitarea schimbului rapid de energie între statele membre și coordonarea deciziilor politice sau operaționale de urgență.