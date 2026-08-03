Teroare pe litoralul Mării Negre: un copil și trei adulți au murit după o explozie produsă într-o zonă turistică din Rusia

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 aug. 2026, 14:28

Cel puțin patru persoane, inclusiv un copil, au murit, iar alte 13 au fost rănite în stațiunea Arkhipo-Osipovka, aflată în apropiere de Gelendjik, pe litoralul rusesc al Mării Negre. Autoritățile din regiunea Krasnodar susțin că victimele au fost provocate de un atac cu dronă.

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