Teroare pe litoralul Mării Negre: un copil și trei adulți au murit după o explozie produsă într-o zonă turistică din Rusia

Cel puțin patru persoane, inclusiv un copil, au murit, iar alte 13 au fost rănite în stațiunea Arkhipo-Osipovka, aflată în apropiere de Gelendjik, pe litoralul rusesc al Mării Negre. Autoritățile din regiunea Krasnodar susțin că victimele au fost provocate de un atac cu dronă.
Printre răniți se află și copii, potrivit bilanțului transmis de oficialii regionali. Mai multe ambulanțe și echipe specializate în medicina de urgență au fost trimise la locul incidentului, iar victimele au fost transportate la spitalele din regiune.
Explozia s-a produs în apropierea unei plaje
Guvernatorul regiunii Krasnodar, Veniamin Kondratiev, a afirmat că drona ar fi vizat o instalație civilă. Acesta nu a precizat dacă plaja aglomerată reprezenta ținta atacului sau dacă explozia s-a produs în urma interceptării aparatului.
Imagini distribuite pe rețelele sociale par să surprindă momentul în care sistemele de apărare antiaeriană deschid focul asupra unei ținte aflate deasupra zonei. În alte înregistrări, oamenii pot fi văzuți adăpostindu-se sau părăsind plaja după explozie, însă autenticitatea imaginilor nu a fost verificată independent.
Martorii au relatat că înaintea exploziei au auzit mai multe focuri trase în direcția dronei. Unele publicații locale susțin și că sirenele de avertizare nu ar fi fost pornite înaintea incidentului, dar autoritățile nu au comentat aceste informații.
Nu este clar ce obiectiv ar fi fost vizat
Oficialii ruși spun că drona a provocat victime într-o zonă frecventată de turiști, fără să ofere detalii despre ținta exactă. Mai multe publicații au avansat ipoteza că atacul ar fi putut viza baza de odihnă „Rassvet”, aflată în apropierea plajei.
Complexul ar aparține companiei NPO Mașinostroenia, una dintre principalele întreprinderi ale industriei ruse de rachete. Nu există însă o confirmare independentă că această bază a reprezentat ținta atacului, iar autoritățile ucrainene nu au făcut declarații despre incident.
Explozia are loc în contextul intensificării atacurilor cu drone dintre Rusia și Ucraina. În ultimele luni au fost vizate atât obiective militare și industriale, cât și instalații aflate în apropierea zonelor locuite.
În astfel de situații, este dificil de stabilit dacă victimele au fost provocate de impactul direct al dronei, de acțiunea sistemelor antiaeriene sau de resturile căzute după interceptare. Circumstanțele exacte ale incidentului din Arkhipo-Osipovka sunt încă investigate.