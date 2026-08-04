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Extern· 2 min citire
Strâmtoarea Ormuz ar putea fi redeschisă: Iranul și Omanul negociază taxe pentru navele care intră în Golful Persic
Strâmtoarea Ormuz
Iranul și Omanul negociază o înțelegere care ar permite reluarea transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute comerciale ale lumii. Acordul ar urma să deblocheze circulația navelor după luni de perturbări provocate de conflictul din regiune.
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