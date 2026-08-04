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Strâmtoarea Ormuz ar putea fi redeschisă: Iranul și Omanul negociază taxe pentru navele care intră în Golful Persic

Strâmtoarea Ormuz

Strâmtoarea Ormuz

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 11:50

Iranul și Omanul negociază o înțelegere care ar permite reluarea transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute comerciale ale lumii. Acordul ar urma să deblocheze circulația navelor după luni de perturbări provocate de conflictul din regiune.

Strâmtoarea Ormuz ar putea fi redeschisă

Surse diplomatice citate de The New York Times susțin că reprezentanții celor două țări sunt aproape de finalizarea negocierilor. Totuși, documentul ar conține prevederi care ar putea schimba raportul de forțe în zonă și ar oferi Iranului un control mai mare asupra accesului în Golful Persic.

Canal lângă coasta Iranului și taxe pentru nave

Potrivit oficialilor iranieni, navele care intră în Golful Persic ar urma să fie obligate să utilizeze un canal situat în apropierea coastelor iraniene. În plus, acestea ar plăti o taxă de tranzit, iar sumele colectate ar urma să fie împărțite între Iran și Oman.

Măsura este contestată de Washington și de alte capitale importante. Oficialii americani susțin că Iranul nu are autoritatea legală de a taxa navele comerciale sau de a controla unilateral accesul prin Strâmtoarea Ormuz, o cale navigabilă strategică pentru comerțul mondial.

Ruta, afectată de război

Traficul prin Strâmtoarea Ormuz a fost grav afectat după atacurile americane asupra unor ținte din Iran. Teheranul a atacat apoi nave comerciale care au încercat să traverseze zona, iar numeroase companii de transport au evitat ruta din cauza riscurilor de securitate.

Înainte de escaladarea conflictului, aproximativ o cincime din comerțul global cu hidrocarburi trecea prin Strâmtoarea Ormuz. Blocajele și atacurile asupra navelor au generat întârzieri, costuri de transport mai mari și presiuni asupra piețelor internaționale de energie.

Un eventual acord între Iran și Oman ar putea reduce tensiunile și relansa circulația maritimă, însă rămâne de văzut dacă principalele puteri occidentale și operatorii internaționali vor accepta condițiile propuse de Teheran.

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