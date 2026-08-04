Incendiu de pădure de amploare în Olanda. Peste 300 de pompieri luptă cu flăcările: imagini dramatice

Un incendiu puternic de pădure face ravagii într-o rezervație naturală din sud-estul Olandei, unde peste 300 de pompieri și mai multe elicoptere intervin pentru limitarea flăcărilor. Focul, alimentat de secetă și vânt, a distrus deja aproximativ 100 de hectare de vegetație și a dus la evacuarea unui camping din apropiere.
Incendiul a izbucnit luni, în jurul prânzului, într-o rezervație naturală situată în apropierea localității Oostrum, în provincia Limburg, din sud-estul Olandei.
Autoritățile au anunțat marți că focul este în continuare necontrolat și că aproximativ 100 de hectare au fost deja cuprinse de flăcări. Pentru stingerea incendiului au fost mobilizați cel puțin 300 de pompieri, care au intervenit pe tot parcursul nopții de luni spre marți.
Luptă contracronometru cu flăcările
Marți dimineață, autoritățile au trimis și elicoptere pentru a sprijini operațiunile de stingere. Din motive de siguranță, un camping aflat în apropierea zonei afectate a fost evacuat pe timpul nopții.
Incendii Olanda/ Profimedia
Potrivit agenției olandeze de presă ANP, care citează un purtător de cuvânt al autorităților locale, incendiul s-a extins rapid în toate direcțiile din cauza rafalelor puternice de vânt. Cauza izbucnirii incendiului nu a fost, deocamdată, stabilită.
Seceta favorizează incendiile de vegetație
Autoritățile locale avertizează că seceta severă favorizează propagarea rapidă a incendiilor în zonele naturale. „Din cauza secetei, focul se poate extinde rapid în rezervațiile naturale”, au transmis reprezentanții autorităților.
Olanda se numără printre statele europene afectate de valul de căldură și de seceta prelungită care au provocat, în ultimele luni, incendii de vegetație, scăderea nivelului apelor și introducerea unor restricții privind consumul de apă.
Ce spun experții
Un studiu publicat pe 23 iulie de grupul internațional de cercetători World Weather Attribution arată că încălzirea globală accelerează pierderea umidității din soluri, lacuri și râuri din Europa. Potrivit cercetătorilor, acest fenomen contribuie la apariția unor condiții de secetă extremă și crește semnificativ riscul izbucnirii și propagării incendiilor de pădure.