Incendiu de pădure de amploare în Olanda. Peste 300 de pompieri luptă cu flăcările: imagini dramatice

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 09:56

Un incendiu puternic de pădure face ravagii într-o rezervație naturală din sud-estul Olandei, unde peste 300 de pompieri și mai multe elicoptere intervin pentru limitarea flăcărilor. Focul, alimentat de secetă și vânt, a distrus deja aproximativ 100 de hectare de vegetație și a dus la evacuarea unui camping din apropiere.

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