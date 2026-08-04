Trump, avertisment pentru Iran privind un acord de pace: „Ultima șansă înainte de decapitare”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 08:32

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat luni că Iranul are o „ultimă șansă” să semneze un acord de pace înainte de o posibilă „decapitare”, susținând că Washingtonul și Teheranul au început noi negocieri.

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