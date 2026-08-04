Țara europeană care permite câinilor de până la 30 de kilograme să călătorească în cabina avionului: ce trebuie să știe pasagerii

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 08:03

Italia devine una dintre puținele țări europene care le oferă proprietarilor de animale posibilitatea de a călători cu câini de talie medie în cabina avionului. Începând de luni, compania ITA Airways introduce un serviciu dedicat, care permite transportul câinilor de până la 30 de kilograme pe anumite zboruri interne, în baza unor reguli stricte.

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