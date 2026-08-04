Țara europeană care permite câinilor de până la 30 de kilograme să călătorească în cabina avionului: ce trebuie să știe pasagerii

Italia devine una dintre puținele țări europene care le oferă proprietarilor de animale posibilitatea de a călători cu câini de talie medie în cabina avionului. Începând de luni, compania ITA Airways introduce un serviciu dedicat, care permite transportul câinilor de până la 30 de kilograme pe anumite zboruri interne, în baza unor reguli stricte.
Câinii cu o greutate de până la 30 de kilograme vor putea călători alături de stăpânii lor în cabina avionului pe anumite zboruri interne din Italia, începând de luni, prin intermediul unui nou serviciu lansat de compania aeriană ITA Airways.
Până acum, majoritatea companiilor aeriene permiteau accesul în cabină doar al pisicilor și câinilor de talie mică, de regulă cu o greutate de până la aproximativ 10 kilograme. Animalele care depășeau această limită erau transportate în cala aeronavei.
Noul serviciu, denumit „Large Pet Friendly”, reprezintă o premieră în Italia și a fost posibil după ce ENAC, autoritatea italiană pentru aviație civilă, a relaxat în 2025 reglementările privind transportul animalelor de companie.
Serviciul este disponibil doar pe anumite zboruri
Facilitatea este disponibilă, deocamdată, doar pe anumite curse interne operate de ITA Airways, iar rezervarea trebuie efectuată cu cel puțin patru zile înainte de plecare, prin intermediul serviciului de relații cu clienții al companiei.
Numărul animalelor admise în cabină este limitat.
Potrivit companiei aeriene, pe fiecare zbor pot fi acceptați cel mult doi câini de talie mare: unul cu greutatea cuprinsă între peste 10 și 15 kilograme și unul cu greutatea între peste 15 și 30 de kilograme.
Câinii nu vor putea circula liber prin cabină, ci vor trebui să rămână într-un spațiu special amenajat, alături de stăpânii lor, cu respectarea tuturor condițiilor impuse pentru transportul la bord.
Disponibilitatea serviciului depinde și de configurația aeronavelor, întrucât nu toate avioanele din flota companiei pot fi adaptate pentru această facilitate.
Tot mai mulți proprietari vor să călătorească împreună cu animalele de companie
Introducerea serviciului vine în contextul în care tot mai mulți proprietari aleg să își ia animalele de companie în vacanță.
Potrivit unui sondaj IFOP publicat în această primăvară, 64% dintre proprietarii de animale de companie intenționează să călătorească alături de acestea în vacanța de vară, însă transportul aerian rămâne una dintre principalele provocări pentru cei care dețin câini de talie medie sau mare.