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Pompierii români rămân încă două săptămâni în Franța, pentru sprijinirea operațiunilor de stingere a incendiilor

Incendii de vegetație

Incendii de vegetație

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 09:25

Pompierii români vor rămâne încă două săptămâni în Franța, unde participă la operațiunile de stingere a incendiilor de vegetație și de fond forestier. Prelungirea misiunii a fost aprobată de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, după ce autoritățile franceze au solicitat în continuare sprijin prin Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene.

Contingentul aflat acum în Franța va fi înlocuit cu o nouă echipă de pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Aceștia vor prelua responsabilitățile operaționale și vor continua intervențiile în zonele în care incendiile amenință pădurile și comunitățile locale.

Misiunea continuă sub coordonarea DSU

Operațiunea este coordonată de Departamentul pentru Situații de Urgență, iar echipele românești vor lucra în continuare alături de pompieri și specialiști din alte state europene. Intervențiile vizează limitarea extinderii focarelor, protejarea localităților aflate în zone de risc și reducerea pagubelor produse de incendiile de vegetație. Prin această decizie, România își continuă sprijinul acordat Franței și participarea la mecanismul european prin care statele membre își oferă ajutor reciproc în cazul situațiilor de urgență majore.

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