Pompierii români rămân încă două săptămâni în Franța, pentru sprijinirea operațiunilor de stingere a incendiilor

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 09:25

Pompierii români vor rămâne încă două săptămâni în Franța, unde participă la operațiunile de stingere a incendiilor de vegetație și de fond forestier. Prelungirea misiunii a fost aprobată de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, după ce autoritățile franceze au solicitat în continuare sprijin prin Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene.

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