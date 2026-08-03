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Volodimir Zelenski a revocat-o pe ambasadoarea Ucrainei în SUA. Cine o va înlocui pe Olha Stefanișina

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 aug. 2026, 22:08

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a revocat-o luni din funcție pe ambasadoarea Ucrainei în Statele Unite, Olha Stefanișina, o decizie anticipată încă de la remanierea guvernamentală din iulie. Schimbarea are loc într-un moment în care Kievul intensifică demersurile pe lângă Washington pentru obținerea unor noi sisteme și rachete Patriot, esențiale pentru contracararea atacurilor rusești, potrivit AFP și Reuters.

Ambasadoarea invocă motive personale pentru plecare

„Revocarea Olhăi Stefanișina din funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Ucrainei în Statele Unite”, se arată într-un decret publicat pe site-ul președinției ucrainene.

Săptămâna trecută, ambasadoarea a confirmat, într-o întâlnire cu jurnaliștii, informațiile din presa ucraineană potrivit cărora și-a prezentat demisia, la numai un an de la numirea în postul din SUA, și că este pregătită să revină la Kiev pentru a se apăra de acuzațiile de corupție legate de unele declarații de avere.

Într-o postare pe Facebook, ea a descris măsura drept o „decizie personală, motivată de circumstanțe personale” și a publicat scrisoarea prin care solicită eliberarea din funcție.

Ambasadoarea și-a exprimat totodată mândria că a contribuit la „sporirea livrărilor de armament din SUA și la menținerea acestui sprijin exact când climatul politic de la Washington evolua în defavoarea” Ucrainei.

Rolul de ambasador în Statele Unite este crucial pentru Ucraina, care se bazează pe livrările de armament american și pe schimbul de informații de intelligence pentru a continua războiul împotriva Rusiei.

Președintele Ucrainei nu a anunțat cine o va înlocui pe Olha Stefanișina

Într-o întâlnire desfășurată luni, la Kiev, cu ambasadorii ucraineni, președintele Volodimir Zelenski le-a trasat diplomaților sarcina de a obține sprijin tehnic și armamentul necesar din partea partenerilor străini pentru o nouă iarnă de război.

„Fiecare ambasador trebuie să obțină armament pentru Ucraina”, a declarat Zelenski, potrivit dpa.

Președintele ucrainean, care a inițiat în iulie o remaniere guvernamentală controversată, nu a anunțat încă cine îi va lua locul Olhăi Stefanișina în funcția de ambasador al Ucrainei în Statele Unite.

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