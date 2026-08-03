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Extern· 2 min citire
Volodimir Zelenski a revocat-o pe ambasadoarea Ucrainei în SUA. Cine o va înlocui pe Olha Stefanișina
FOTO: Profimedia
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a revocat-o luni din funcție pe ambasadoarea Ucrainei în Statele Unite, Olha Stefanișina, o decizie anticipată încă de la remanierea guvernamentală din iulie. Schimbarea are loc într-un moment în care Kievul intensifică demersurile pe lângă Washington pentru obținerea unor noi sisteme și rachete Patriot, esențiale pentru contracararea atacurilor rusești, potrivit AFP și Reuters.
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