Volodimir Zelenski a revocat-o pe ambasadoarea Ucrainei în SUA. Cine o va înlocui pe Olha Stefanișina

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 aug. 2026, 22:08

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a revocat-o luni din funcție pe ambasadoarea Ucrainei în Statele Unite, Olha Stefanișina, o decizie anticipată încă de la remanierea guvernamentală din iulie. Schimbarea are loc într-un moment în care Kievul intensifică demersurile pe lângă Washington pentru obținerea unor noi sisteme și rachete Patriot, esențiale pentru contracararea atacurilor rusești, potrivit AFP și Reuters.

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