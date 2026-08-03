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Val de caniculă fără precedent în Peninsula Coreeană: temperaturi record în Coreea de Sud și Coreea de Nord

Caniculă

Caniculă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 aug. 2026, 14:18

Peninsula Coreeană se confruntă cu un val de căldură extremă, cu temperaturi record în Coreea de Sud și Coreea de Nord. Autoritățile au extins măsurile de urgență, iar populația caută refugiu în centre de răcorire, pe plaje și în parcuri acvatice, potrivit Reuters.

Record istoric în Coreea de Sud

În orașul Yangsan s-au înregistrat 42,5°C, cea mai ridicată temperatură măsurată în cei 122 de ani de observații meteorologice. Meteorologii avertizează că arșița se extinde spre Seul și alte regiuni vestice.

Bilanțul caniculei

De la mijlocul lunii mai, 14 persoane au murit, iar aproape 1.900 au avut probleme de sănătate cauzate de temperaturile ridicate. Guvernul a ridicat alerta de caniculă și a mobilizat fonduri pentru intervenții și protecția populației vulnerabile.

Consum record de energie

Autoritățile monitorizează atent sistemul electric, în condițiile în care folosirea intensivă a aparatelor de aer condiționat ar putea duce la un consum record de energie până la sfârșitul lunii august.

Situație gravă și în Coreea de Nord

Presa oficială nord-coreeană a raportat temperaturi apropiate de 40°C și a cincea noapte tropicală consecutivă în Phenian. Avertizările de caniculă rămân în vigoare pe aproape întreg teritoriul țării.

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