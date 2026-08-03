Val de caniculă fără precedent în Peninsula Coreeană: temperaturi record în Coreea de Sud și Coreea de Nord

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 aug. 2026, 14:18

Peninsula Coreeană se confruntă cu un val de căldură extremă, cu temperaturi record în Coreea de Sud și Coreea de Nord. Autoritățile au extins măsurile de urgență, iar populația caută refugiu în centre de răcorire, pe plaje și în parcuri acvatice, potrivit Reuters.

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