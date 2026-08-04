Bilanțul tragediei din Venezuela crește dramatic. Peste 6.100 de morți, mii de oameni sunt încă dispăruți

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 11:45

Numărul victimelor provocate de dublul cutremur care a lovit Venezuela pe 24 iunie a ajuns la 6.125 de persoane, potrivit autorităților. La mai bine de o lună de la seism, peste 1.400 de persoane sunt în continuare date dispărute, iar zeci de mii de sinistrați trăiesc în tabere improvizate. Cele două seisme, cu magnitudini de 7,2 și 7,5, au lovit litoralul Venezuelei și sunt considerate cele mai devastatoare produse în țară în ultimele decenii.

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