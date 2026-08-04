Bilanțul tragediei din Venezuela crește dramatic. Peste 6.100 de morți, mii de oameni sunt încă dispăruți

Numărul victimelor provocate de dublul cutremur care a lovit Venezuela pe 24 iunie a ajuns la 6.125 de persoane, potrivit autorităților. La mai bine de o lună de la seism, peste 1.400 de persoane sunt în continuare date dispărute, iar zeci de mii de sinistrați trăiesc în tabere improvizate. Cele două seisme, cu magnitudini de 7,2 și 7,5, au lovit litoralul Venezuelei și sunt considerate cele mai devastatoare produse în țară în ultimele decenii.
Președintele Parlamentului venezuelean, Jorge Rodriguez, a anunțat că bilanțul morților în urma cutremurelor din 24 iunie a crescut la 6.125 de persoane. Anterior, autoritățile raportaseră 5.546 de victime.
Statul La Guaira, situat la nord de Caracas, rămâne cea mai grav afectată zonă. Guvernatorul José Alejandro Teran a declarat că peste 1.400 de persoane sunt în continuare date dispărute, în timp ce familiile acestora continuă căutările la mai multe săptămâni după producerea dezastrului.
În paralel, autoritățile desfășoară operațiuni de demolare a clădirilor distruse și de îndepărtare a molozului.
Sute de clădiri s-au prăbușit
Potrivit autorităților venezuelene, 190 de clădiri s-au prăbușit complet în timpul cutremurelor, iar alte 856 au fost grav avariate.
De asemenea, mii de alte imobile au fost declarate nesigure pentru locuire, ceea ce a lăsat fără adăpost zeci de mii de oameni.
Aproape 24.000 de persoane afectate de seisme locuiesc în prezent în tabere amenajate în Caracas și în statul La Guaira.
Guvernul promite locuințe și sprijin pentru sinistrați
Pentru a răspunde crizei locuințelor, Parlamentul Venezuelei a adoptat o lege care urmărește creșterea ofertei de locuințe disponibile pentru închiriere, prin eliminarea unor reglementări considerate descurajatoare pentru proprietari.
Președinta interimară Delcy Rodriguez a declarat că noul act normativ va permite relații „reciproc avantajoase” între proprietari și chiriași.
Potrivit acesteia, aproximativ 400.000 de locuințe ar putea intra pe piața închirierilor în urma noii legislații.
Guvernul a mai anunțat că intenționează să finalizeze până la sfârșitul anului construcția a 4.000 de locuințe și să lanseze programe de finanțare pentru persoanele care și-au pierdut casele în urma cutremurelor.
Dubla catastrofă din 24 iunie este considerată unul dintre cele mai grave dezastre naturale din istoria recentă a Venezuelei, iar autoritățile avertizează că procesul de reconstrucție va dura ani de zile.