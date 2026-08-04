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Extern· 1 min citire
Atac cu drone în regiunea Moscovei: cel puțin cinci morți și șase răniți
Drone
Cel puțin cinci persoane au murit, iar alte șase au fost rănite într-un atac cu drone produs în regiunea Moscovei, potrivit autorităților ruse. Loviturile au vizat, printre altele, o zonă industrială. Mai multe incendii au izbucnit în zona Novoselki, inclusiv la un depozit. Apărarea antiaeriană rusă ar fi intervenit pentru respingerea atacului.
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