Iranul susține că a vrut să atace Ucraina după un incident în Marea Caspică. De ce a fost anulat atacul

Iranul afirmă că a fost pregătit să lanseze un atac asupra a trei obiective din Ucraina, ca reacție la presupusul atac asupra unei nave comerciale iraniene din Marea Caspică, însă operațiunea ar fi fost anulată după ce Kievul și-ar fi cerut scuze. Declarația a fost făcută de Mohsen Rezaee, consilier principal al liderului suprem iranian.
Iranul susține că a renunțat la un atac asupra Ucrainei
Mohsen Rezaee, consilier principal al liderului suprem al Iranului, a declarat că armata iraniană pregătea un atac asupra a trei ținte din Ucraina, însă operațiunea a fost anulată după ce autoritățile ucrainene și-ar fi cerut scuze.
„Intenționam să lansăm un atac asupra a trei obiective din Ucraina, dar am anulat atacul după ce Ucraina și-a cerut scuze”, a afirmat Rezaee, potrivit canalului iranian de stat PressTV, citat de Ukrainska Pravda.
Declarațiile vin pe fondul tensiunilor dintre Teheran și Kiev, după un incident petrecut în Marea Caspică.
Teheranul acuză Ucraina că a atacat o navă comercială
Pe 25 iulie, Iranul a acuzat Ucraina că a atacat o navă comercială iraniană în Marea Caspică.
Autoritățile de la Teheran au calificat incidentul drept un act de agresiune și au susținut că Ucraina încearcă să extindă conflictul declanșat de invazia rusă.
Până în prezent, autoritățile ucrainene nu au confirmat oficial acuzațiile formulate de Iran.
Reacția lui Zelenski
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a comentat ulterior situația, afirmând că Ucraina a obținut „rezultate foarte bune în urma loviturilor de la distanță în apele Mării Caspice”.
Liderul de la Kiev a susținut că navele vizate erau implicate în transportul de mărfuri militare destinate Rusiei.
Totodată, Zelenski a acuzat Iranul și Coreea de Nord că participă deja la războiul împotriva Ucrainei prin furnizarea de arme, tehnologii militare și, în cazul Phenianului, de soldați pentru Moscova.
Ucraina a încercat să evite escaladarea
După declarațiile președintelui ucrainean, Ministerul iranian de Externe a publicat pe rețeaua X un mesaj de amenințare la adresa lui Volodimir Zelenski.
Ulterior, pe 28 iulie, ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, a avut o convorbire telefonică cu omologul său iranian, Abbas Araghchi.
Potrivit informațiilor disponibile, oficialul ucrainean a transmis că Ucraina dorește evitarea unei escaladări a tensiunilor dintre cele două state.