Iranul susține că a vrut să atace Ucraina după un incident în Marea Caspică. De ce a fost anulat atacul

Publicat 4 aug. 2026, 09:28 Actualizat 4 aug. 2026, 09:29

Iranul afirmă că a fost pregătit să lanseze un atac asupra a trei obiective din Ucraina, ca reacție la presupusul atac asupra unei nave comerciale iraniene din Marea Caspică, însă operațiunea ar fi fost anulată după ce Kievul și-ar fi cerut scuze. Declarația a fost făcută de Mohsen Rezaee, consilier principal al liderului suprem iranian.

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