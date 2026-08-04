Depozit cu sute de proiectile din Al Doilea Război Mondial, descoperit după incendiile din Franța. Au fost auzite peste 100 de explozii

Un depozit ascuns cu aproximativ 400 de proiectile și alte muniții din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial a fost descoperit în sud-vestul Franței, după incendiile devastatoare de vegetație care au afectat comuna Le Porge. Autoritățile spun că munițiile au explodat din cauza temperaturilor extreme, iar unele proiectile au ajuns până în zonele locuite.
Incendiile de vegetație care au devastat comuna Le Porge, din departamentul Gironde, au dus la descoperirea unui depozit ce conținea aproximativ 400 de proiectile și alte tipuri de muniție istorică, au anunțat autoritățile locale, citate de BBC.
Potrivit presei franceze, munițiile sunt atât de proveniență germană, cât și franceză și includ proiectile de mortier și proiectile antitanc, rămase din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial.
Inițial, exploziile auzite în timpul incendiului au fost atribuite unor butelii de gaz, însă comandantul local al pompierilor a declarat că acestea au fost provocate, cel mai probabil, de detonarea munițiilor, în urma temperaturilor foarte ridicate.
Primar: „Părea sunetul războiului”
Primarul comunei Le Porge, Martial Zaninetti, a declarat pentru France Info că în cea de-a doua noapte a incendiului s-au auzit peste 100 de explozii „Existau depozite de muniție îngropate pe terenuri din comuna noastră, dar nu știam de existența lor, iar acestea au explodat”, a afirmat edilul. Acesta a povestit că proiectilele au fost proiectate „în toate direcțiile”, iar unul dintre ele a străpuns chiar o locuință.
Peste 180 de case au fost distruse
După operațiunile de deminare, majoritatea locuitorilor evacuați au primit permisiunea de a reveni acasă. Totuși, autoritățile au anunțat că anumite zone rămân inaccesibile din cauza riscului reprezentat de munițiile neexplodate.
Într-o postare publicată pe Instagram, primarul a precizat că accesul către litoral, un camping și satul La Jenny este în continuare interzis.
Incendiul a distrus peste 180 de locuințe, iar imaginile surprinse luni în Le Porge arătau familii care încercau să recupereze bunurile rămase din casele mistuite de flăcări.
Franța începe revenirea la normal după incendiile istorice
Premierul francez Sébastien Lecornu le-a mulțumit luni pompierilor pentru intervenția lor și a declarat că Franța „a rezistat în fața unei crize fără precedent”. Acesta a precizat că lupta împotriva incendiilor a intrat într-o nouă etapă în departamentul Gironde, iar persoanele evacuate revin treptat la locuințele lor.
Incendiul din Gironde a fost adus sub control după aproximativ zece zile de intervenții.
Zeci de mii de hectare au fost mistuite de flăcări
În ultimele două săptămâni, incendii de vegetație au afectat mai multe state europene, în special Franța și Spania, unde peste 330.000 de persoane au fost evacuate.
Franța s-a numărat printre cele mai afectate țări, aproximativ 42.000 de hectare de teren fiind distruse de incendii în sud-vestul țării, într-unul dintre cele mai grave episoade de acest fel de după cel de-Al Doilea Război Mondial.