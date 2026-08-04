Depozit cu sute de proiectile din Al Doilea Război Mondial, descoperit după incendiile din Franța. Au fost auzite peste 100 de explozii

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 10:08

Un depozit ascuns cu aproximativ 400 de proiectile și alte muniții din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial a fost descoperit în sud-vestul Franței, după incendiile devastatoare de vegetație care au afectat comuna Le Porge. Autoritățile spun că munițiile au explodat din cauza temperaturilor extreme, iar unele proiectile au ajuns până în zonele locuite.

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