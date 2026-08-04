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Apocalipsa de foc din Spokane, SUA. Imagini ireale cu cel mai mare dezastru natural din istoria statului Washington– VIDEO

Incendii de vegetatie in Spokane, SUA

Incendii de vegetatie in Spokane, SUA

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat4 aug. 2026, 09:57
Actualizat4 aug. 2026, 10:54

Incendiile de vegetație care au lovit zona Spokane, în statul Washington, au provocat unul dintre cele mai mari dezastre din istoria regiunii. Trei focare majore au devastat sute de hectare de vegetație și pădure și au distrus cel puțin 700 de clădiri. Imaginile surprinse în zonă par desprinse din filme de ficțiune.

Flăcările, alimentate de vânturi puternice, temperaturi extreme și vegetatie uscată, au avansat cu o viteză fără precedent, trecând chiar și peste râul Spokane, un fenomen rar și extrem de periculos. Peste 60.000–67.000 de oameni au fost evacuați în câteva ore, iar cartiere întregi au fost transformate în câmpuri de cenușă.

Uncontained Wildfires Near Spokane Destroy Hundreds of Buildings ...

Imaginile surprinse de echipele de intervenție arată coloane uriașe de fum, mașini topite, locuințe reduse la fundații, străzi acoperite de resturi carbonizate și un cer portocaliu care a acoperit orașul timp de două zile.

Autoritățile au declarat zona drept prioritatea numărul 1 a SUA în lupta împotriva incendiilor, iar guvernatorul statului a numit situația „cel mai grav dezastru natural din istoria Spokane”.

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