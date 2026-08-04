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Extern· 1 min citire
Apocalipsa de foc din Spokane, SUA. Imagini ireale cu cel mai mare dezastru natural din istoria statului Washington– VIDEO
Incendii de vegetatie in Spokane, SUA
Publicat4 aug. 2026, 09:57
Actualizat4 aug. 2026, 10:54
Incendiile de vegetație care au lovit zona Spokane, în statul Washington, au provocat unul dintre cele mai mari dezastre din istoria regiunii. Trei focare majore au devastat sute de hectare de vegetație și pădure și au distrus cel puțin 700 de clădiri. Imaginile surprinse în zonă par desprinse din filme de ficțiune.
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