Incendii în Grecia: pompierii români au salvat mai multe locuințe și o mănăstire din calea flăcărilor FOTO&VIDEO

Pompierii români aflați în misiune în Grecia, în cadrul Mecanismului European de Protecție Civilă, au intervenit pentru stingerea unui incendiu de vegetație și pădure din regiunea Attica, reușind să oprească propagarea flăcărilor către locuințe și o mănăstire aflate în pericol.
Modulul național specializat în stingerea incendiilor de pădure, dislocat în Republica Elenă, a intervenit în seara zilei de 3 august în zona localității Loumpa, din regiunea Attica, unde un incendiu de vegetație și fond forestier se manifesta pe o suprafață extinsă, anunță IGSU, într-o postare pe Facebook.
Misiunea a continuat pe parcursul întregii nopți, echipajele române acționând pentru lichidarea focarelor active, eliminarea riscului de reaprindere și limitarea extinderii incendiului către zonele învecinate.
Locuințe și o mănăstire, salvate din calea flăcărilor
Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), obiectivul principal al intervenției a fost oprirea frontului de foc care amenința mai multe locuințe și un lăcaș de cult.
Prin acțiunea rapidă și coordonată a pompierilor români, propagarea incendiului a fost oprită înainte ca flăcările să ajungă la casele din zonă și la mănăstirea aflată pe direcția de înaintare a focului.
Intervenție în condiții dificile
Misiunea s-a desfășurat în condiții complexe, accesul autospecialelor fiind îngreunat de terenul dificil, iar intervenția fiind complicată și de prezența liniilor electrice de înaltă tensiune. Aceste condiții au impus adaptarea permanentă a dispozitivului de intervenție și aplicarea unor măsuri suplimentare pentru protecția personalului operativ.
Pe întreaga durată a misiunii, pompierii români au acționat în cooperare cu autoritățile elene, contribuind la limitarea efectelor incendiului și la protejarea obiectivelor aflate în pericol.
Echipajele rămân în stare de alertă
Începând cu ora 08:00, marți dimineață, la solicitarea autorităților elene, modulul românesc a rămas pre-poziționat în același sector de intervenție.
Pompierii continuă să monitorizeze zona și sunt pregătiți să intervină imediat în cazul reaprinderii unor focare sau al apariției unor noi incendii.
Forțele și mijloacele modulului rămân în stare de operativitate, urmând să acționeze în funcție de evoluția situației din teren și de solicitările autorităților din Grecia.