Incendii în Grecia: pompierii români au salvat mai multe locuințe și o mănăstire din calea flăcărilor FOTO&VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 11:14

Pompierii români aflați în misiune în Grecia, în cadrul Mecanismului European de Protecție Civilă, au intervenit pentru stingerea unui incendiu de vegetație și pădure din regiunea Attica, reușind să oprească propagarea flăcărilor către locuințe și o mănăstire aflate în pericol.

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