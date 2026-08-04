Flăcările amenință în continuare Atena. Grecia mobilizează zeci de aeronave pentru stingerea incendiului

Incendiul de vegetație izbucnit la aproximativ 60 de kilometri de Atena continuă să dea bătăi de cap autorităților elene. Peste 500 de pompieri și mai mult de 30 de aeronave acționează pentru limitarea extinderii focului, în timp ce mai multe focare sunt încă active.
Incendiul izbucnit vineri în regiunea Beoția - la nord-vest de Atena - continuă să se extindă spre vestul Atticăi, alimentat de vegetația uscată și de condițiile meteorologice favorabile propagării flăcărilor.
Potrivit autorităților elene, peste 500 de pompieri și mai mult de 30 de aeronave sunt mobilizate pentru stingerea incendiului din zona Muntelui Kithairon, situată la aproximativ 60 de kilometri nord-vest de capitala Greciei.
Incendii Atena/ Profimedia
Purtătorul de cuvânt adjunct al serviciului elen de pompieri, Yiannis Artopios, a declarat că obiectivul principal este menținerea incendiului sub control, avertizând însă că noi focare se pot reaprinde în orice moment pe suprafața foarte întinsă afectată de incendiu.
Intervenții în trei zone critice
Pe timpul nopții, pompierii au profitat de scăderea temperaturilor, de reducerea intensității vântului și de umiditatea mai ridicată pentru a limita extinderea incendiului. Odată cu răsăritul soarelui, avioanele și elicopterele de stingere și-au reluat misiunile.
Operațiunile sunt concentrate în trei zone din apropierea orașului Megara: spre Louba, în zona Mănăstirii Panachrantou și în direcția Agia Paraskevi – Agios Nektarios. În aceste sectoare, echipele încearcă să lichideze focarele active și să elimine riscul reaprinderii incendiului.
Pompierii intervin inclusiv pentru stingerea trunchiurilor de copaci și a resturilor de vegetație care continuă să ardă în pădurile afectate.
Autoritățile sunt pregătite pentru noi evacuări
Poliția a menținut restricțiile de circulație în vestul regiunii Attica, iar autoritățile sunt pregătite să evacueze populația dacă situația din teren se agravează.
Protecția Civilă a păstrat pentru marți nivelul 4 din 5 al riscului de incendii, în condițiile în care temperaturile sunt prognozate să atingă aproximativ 37 de grade Celsius.
10.000 de hectare și 200 de locuințe, distruse de incendiu
Potrivit celui mai recent bilanț, incendiul a mistuit aproximativ 10.000 de hectare de pădure și vegetație și a distrus în jur de 200 de locuințe.
Autoritățile elene continuă monitorizarea zonelor afectate și avertizează că riscul reaprinderii incendiilor rămâne ridicat din cauza secetei și a temperaturilor extreme.