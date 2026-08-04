Flăcările amenință în continuare Atena. Grecia mobilizează zeci de aeronave pentru stingerea incendiului

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 12:52

Incendiul de vegetație izbucnit la aproximativ 60 de kilometri de Atena continuă să dea bătăi de cap autorităților elene. Peste 500 de pompieri și mai mult de 30 de aeronave acționează pentru limitarea extinderii focului, în timp ce mai multe focare sunt încă active.

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