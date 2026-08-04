Două nave comerciale turcești, atacate cu drone în Marea Neagră. Una dintre ele a fost cuprinsă de flăcări VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 14:08

Două nave comerciale operate de companii turcești au fost atacate cu drone în Marea Neagră, la scurt timp după ce au părăsit portul rusesc Novorossiisk. Unul dintre vase a fost cuprins de un incendiu, iar 22 de membri ai echipajului au fost evacuați, dintre care trei au fost răniți grav.

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