Două nave comerciale turcești, atacate cu drone în Marea Neagră. Una dintre ele a fost cuprinsă de flăcări VIDEO

Două nave comerciale operate de companii turcești au fost atacate cu drone în Marea Neagră, la scurt timp după ce au părăsit portul rusesc Novorossiisk. Unul dintre vase a fost cuprins de un incendiu, iar 22 de membri ai echipajului au fost evacuați, dintre care trei au fost răniți grav.
Primul atac a avut loc luni seară și a vizat nava de marfă „Nadezhda”, care se îndrepta din portul rusesc Novorossiisk către portul Samsun, din nordul Turciei, relatează Reuters.
Potrivit autorității maritime turce, nava a fost lovită de o dronă la aproximativ 20 de mile marine de portul de plecare. În urma impactului, un incendiu a izbucnit în zona provei, iar întregul echipaj, format din 22 de persoane, a fost evacuat în Rusia. Trei membri ai echipajului au suferit răni grave.
În cursul aceleiași nopți, o a doua navă comercială, „Yasar”, a fost atacată succesiv în Marea Neagră. Conform platformei de monitorizare maritimă MarineTraffic, cele două nave aparțin unor companii turcești, însă navighează sub pavilioane diferite: „Yasar” sub pavilion panamez, iar „Nadezhda” sub pavilion camerunez.
Imaginile publicate de Reuters surprind una dintre nave cuprinsă de flăcări în largul Mării Negre.
Turcia condamnă atacurile și avertizează asupra escaladării conflictului
Ministerul turc de Externe a condamnat atacurile și și-a exprimat îngrijorarea față de intensificarea confruntărilor dintre Rusia și Ucraina în Marea Neagră.
„Suntem profund îngrijorați de escaladarea conflictului dintre Rusia și Ucraina în Marea Neagră, care afectează transportul maritim civil, în ciuda numeroaselor noastre avertismente”, a transmis instituția.
Oficialii de la Ankara au precizat că monitorizează îndeaproape starea membrilor echipajelor evacuați sau răniți în urma atacurilor.
Atacurile asupra navelor comerciale se înmulțesc
Incidentele au loc pe fondul intensificării atacurilor asupra navelor comerciale din Marea Neagră. La sfârșitul lunii iunie, o navă de pescuit turcă a fost atacată în apropierea coastelor Crimeei. Atacul s-a soldat cu moartea unei persoane și rănirea altor patru, sporind temerile privind siguranța transportului maritim civil în regiune.