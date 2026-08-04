Ucraina acuză Rusia de crimă de război după un atac cu dronă asupra unui civil, în Herson. Momentul a fost filmat VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 14:41

Ministerul ucrainean de Externe a acuzat marți Rusia că a comis o crimă de război, după publicarea unor imagini în care o dronă urmărește și atacă un comerciant într-o piață din Herson. Bărbatul a supraviețuit atacului, iar autoritățile ucrainene afirmă că incidentul demonstrează încă o dată că Rusia lovește în mod deliberat ținte civile. Atenție, urmează in formații, detalii și imagini cu puternic impact emoțional!

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